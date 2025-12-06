Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Dr. Alejandro Díaz explicó en Voz News todo los detalles sobre las nuevas recomendaciones del CDC sobre la vacuna contra la hepatitis B

“Esta inmunización de hepatitis B se ha venido administrando desde hace 40 años y hay una enorme controversia en voces de los expertos que ha sido ‘no es de tanto beneficio aplicarlos en etapas tan tempranas’", dijo Díaz.

Alejandro Díaz en Voz News.

Alejandro Díaz en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al Dr. Alejandro Díaz sobre todo lo relacionado a las nuevas recomendaciones emitidas por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la Administración del presidente Donald Trump con respecto a la vacuna contra la hepatitis B.

Esta inmunización de hepatitis B se ha venido administrando desde hace 40 años y hay una enorme controversia en voces de los expertos que ha sido: ‘no es de tanto beneficio aplicarlos en etapas tan tempranas’. Desde hace 34 años se aplica en las primeras 24 horas de nacido, algo que no tiene sentido. […]La inmensa mayoría de las enfermedades por las cuales se aplica este tipo de inmunizaciones se autolimita. Lo que yo le recomiendo a los padres de familia es que se informen, que tengan acceso a la información verdadera para que de manera conjunta junto a su médico de cabecera puedan tomar una decisión que lleve al final del día al crecimiento y desarrollo integral de sus hijos”, dijo Díaz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking