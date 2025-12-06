El Dr. Alejandro Díaz explicó en Voz News todo los detalles sobre las nuevas recomendaciones del CDC sobre la vacuna contra la hepatitis B

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al Dr. Alejandro Díaz sobre todo lo relacionado a las nuevas recomendaciones emitidas por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la Administración del presidente Donald Trump con respecto a la vacuna contra la hepatitis B.

“Esta inmunización de hepatitis B se ha venido administrando desde hace 40 años y hay una enorme controversia en voces de los expertos que ha sido: ‘no es de tanto beneficio aplicarlos en etapas tan tempranas’. Desde hace 34 años se aplica en las primeras 24 horas de nacido, algo que no tiene sentido. […]La inmensa mayoría de las enfermedades por las cuales se aplica este tipo de inmunizaciones se autolimita. Lo que yo le recomiendo a los padres de familia es que se informen, que tengan acceso a la información verdadera para que de manera conjunta junto a su médico de cabecera puedan tomar una decisión que lleve al final del día al crecimiento y desarrollo integral de sus hijos”, dijo Díaz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.