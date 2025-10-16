Voz media US Voz.us
Día Mundial de la Alimentación: aumento de enfermedades y sobrepeso, el desafío global para una vida saludable

La obesidad y la falta de nutrientes esenciales impactan la salud de las personas y generan preocupación entre los expertos, quienes sostienen que transformar los hábitos alimenticios demanda un enfoque integral: decisiones individuales, políticas públicas efectivas y acceso universal a alimentos saludables, un desafío que se extiende a nivel mundial.

Una persona con sobrepeso tomando gaseosaAFP

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una jornada destinada a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad para garantizar dietas saludables. En la actualidad, la preocupación crece ante un fenómeno dual: mientras millones de personas sufren de desnutrición y carencia de nutrientes esenciales, otras tantas luchan contra el sobrepeso y la obesidad

Esta paradoja alimentaria representa uno de los principales problemas de salud pública a nivel global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación —como la diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares— continúan en aumento, incluso en países en desarrollo. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria persiste, dejando a muchas poblaciones sin acceso a alimentos nutritivos. Esta combinación amenaza no solo la salud física, sino también la productividad, el bienestar social y el desarrollo económico de las naciones.

Expertos coinciden en que cambiar los hábitos alimenticios no es responsabilidad únicamente del individuo. Se trata de un desafío multidimensional que requiere acciones coordinadas: políticas públicas que promuevan el acceso a alimentos saludables, educación nutricional efectiva, regulación de la industria alimentaria y la creación de entornos que faciliten elecciones saludables

Asimismo, garantizar la disponibilidad de productos frescos y nutritivos para todas las personas es fundamental para enfrentar esta crisis de manera equitativa.

La celebración del Día Mundial de la Alimentación invita a la sociedad a reflexionar sobre su relación con la comida, a cuestionar hábitos y a impulsar cambios. Desde la perspectiva global, la meta es clara: lograr que todas las personas puedan acceder a una alimentación suficiente, variada y equilibrada, reduciendo así el riesgo de enfermedades y promoviendo una vida más saludable.

La obesidad y el sobrepeso continúan en aumento

En 2025, la situación es alarmante: la obesidad y el sobrepeso continúan en aumento, y enfermedades asociadas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer se han convertido en epidemias globales.

​Proyecciones para 2030: Se estima que, si las tendencias actuales continúan, casi 3 mil millones de adultos (aproximadamente el 50% de la población adulta mundial) vivirán con sobrepeso u obesidad para 2030, asegura el Atlas Mundial de Obesidad

Los números alarmantes de obesidad en Estados Unidos

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre agosto de 2021 y agosto de 2023, la prevalencia de obesidad en adultos en EEUU fue del 40,3%, con una tasa más alta en mujeres (41,3%) que en hombres (39,2%).

Por su parte, la prevalencia de obesidad severa en adultos fue del 9,4%, siendo más alta en mujeres (12,1%) que en hombres (6,7%).

Valorando las tendencias recientes, entre marzo de 2023 y marzo de 2024, la tasa promedio de obesidad en adultos fue del 43,1%, una ligera disminución respecto al 43,3% del año anterior.

Un estudio reciente sugiere que, bajo una nueva definición que incluye medidas como la circunferencia de la cintura y la composición corporal, casi el 70% de los adultos en EEUU serían considerados obesos, explica The Guardian.

Niños y adolescentes en EEUU: la salud, la alimentación y la obesidad

Se estima que aproximadamente el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en EEUU presentan sobrepeso u obesidad, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. 

En el grupo etario de menores de 5 años, alrededor del 13,6% tiene exceso de peso, mientras que el 7,9% presenta baja talla, indica el mismo estudio

Desafíos y soluciones

La obesidad y el sobrepeso son condiciones complejas que requieren un enfoque multifacético:

  • Políticas públicas: Solo el 7% de los países cuentan con sistemas de salud adecuados para abordar la obesidad, según el World Obesity Atlas 2025.
  • ​Educación nutricional: Es fundamental promover la educación sobre hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas.
  • ​Acceso a alimentos saludables: Garantizar el acceso a alimentos nutritivos y asequibles es esencial para prevenir y tratar la obesidad.
  • Entornos saludables: Crear entornos que fomenten la actividad física y el acceso a espacios verdes puede contribuir significativamente a la reducción de la obesidad.

El Día Mundial de la Alimentación de 2025 nos recuerda la urgencia de abordar la obesidad y el sobrepeso como problemas de salud pública globales. 

Es imperativo que gobiernos, instituciones y comunidades trabajen juntos para implementar políticas efectivas que promuevan estilos de vida saludables y prevengan enfermedades asociadas. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos revertir las tendencias actuales y garantizar un futuro más saludable para las próximas generaciones.

Recomendaciones

