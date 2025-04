El diario Daily Caller informó esta semana que la Administración Trump está revocando la libertad condicional a miles de inmigrantes que tienen antecedentes penales o están en la lista de vigilancia del Centro de Detección de Terroristas del FBI.

El reporte cita a un alto funcionario de la Casa Blanca, quien asegura que de unos 6.300 extranjeros en libertad condicional con antecedentes penales o terroristas, 905 recibían Medicaid, incluidos 4 que figuraban en la lista de vigilancia terrorista. También confirmó al diario que se pagaron 276.000 dólares a estas personas en concepto de prestaciones federales.

El funcionario, cuyo nombre no fue revelado, añadió que todos los inmigrantes de este grupo tenían número de Seguridad Social. Incluso "41 recibían el seguro por desempleo por 42.000 dólares en prestaciones y otros 22 recibieron préstamos estudiantiles federales por un total de 280.000", reveló.

Según los datos de la Patrulla Fronteriza (CBP) 6.000 de estos individuos que figuran en los registros del Centro de Detección de Terroristas del FBI o tienen antecedentes penales accedieron al país durante la Administración Biden.

A todas las personas identificadas por el CBP se les ha revocado inmediatamente su permiso de entrada, que les otorga beneficios como autorización de trabajo u otras prebendas, de acuerdo con la fuente del Daily Caller.

985.000 inmigrantes entraron en EEUU con la app CBP One

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insta a casi un millón de solicitantes de asilo que comiencen inmediatamente a autodeportarse, usando la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One.



Bajo la Administración Biden, unas 985.000 personas utilizaron esta aplicación para concertar citas en los puertos fronterizos. Asimismo, a muchas de las personas que entraron se les permitió pedir asilo y se les concedió permisos temporales de trabajo.

​

​Las autoridades confirmaron que se habían enviado notificaciones de rescisión a los beneficiarios de CBP One, pero no precisaron cuántos. Se les instó a autodeportarse voluntariamente utilizando la misma aplicación con la que entraron, que ha pasado a llamarse CBP Home.