“Que venga por mí”: Newsom desafía públicamente a Trump en medio de la investigación federal en su contra

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de junio, 2026

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, adoptó un tono desafiante este jueves tanto contra el presidente Donald Trump como contra su administración mientras continúan las investigaciones federales que lo involucran tanto a él como a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, restando importancia a las pesquisas. Durante una entrevista con MSNBC en Chicago, el líder de izquierdas comparó las investigaciones del Departamento de Justicia en su contra con prácticas asociadas a gobiernos autoritarios. “Estas son cosas que ocurren en otros países, eso es todo lo que diré. ¿Quiere ir tras de mí? Que venga por mí”, afirmó Newsom.

Lejos de ser la primera vez que se pronuncia sobre esta situación, lo cierto es que el gobernador de California ha sostenido a lo largo de estos últimos días que el escrutinio tiene motivaciones políticas más que administrativas. “No viene tras de mí por tuits desagradables, sino porque estoy considerando postularme para presidente. Odia que lo critique constantemente. Es, sencillamente, el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos. No tenemos nada que ocultar”, escribió Newsom en X.

Newsom, quien ha mantenido frecuentes enfrentamientos con Trump desde el principio de este segundo mandato presidencial, reveló el pasado lunes que tanto él como la primera dama de California se habían convertido en objeto de una investigación federal. En una publicación en redes sociales realizada ese mismo día, el gobernador aseguró que él y su esposa habían “entrado en la lista de objetivos de Donald Trump”. De igual forma, el líder de izquierdas aseguró que los investigadores federales han interrogado a familiares, amigos y antiguos miembros de su personal, además de solicitar documentos de su oficina como parte de un esfuerzo para determinar si existió alguna conducta indebida.

A pesar de sus palabras, varios medios han revelado que la investigación no solo no fue iniciada por orden de Trump, sino que habría surgido a partir de denuncias de informantes presentadas ante la oficina del Departamento de Justicia en Sacramento. Los reportes señalan que las preguntas relacionadas con la esposa de Newsom están vinculadas a asuntos fiscales, mientras que las preocupaciones sobre el gobernador se centran en la conducta de asesores actuales y anteriores.