ICE arresta a una inmigrante venezolana por su presunto vínculo con un tiroteo del Tren de Aragua que dejó tres muertos en Chicago

Publicado por Joaquín Núñez 22 de junio, 2026

Una inmigrante venezolana y exdocente en Illinois fue arrestada por agentes federales luego de ser acusada de colaborar con los presuntos responsables de un tiroteo masivo en Chicago vinculado al Tren de Aragua, organización criminal transnacional originaria de Venezuela. La mujer se encuentra detenida en el Centro de Detención del Condado de Grayson en Leitchfield, Kentucky.

En un comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se informó la detención de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti, de 32 años, una ciudadana venezolana que habría permanecido ilegalmente en Estados Unidos tras exceder el período autorizado de su visa. El operativo fue llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según las autoridades federales, Moreno Occhipinti está acusada de participar en el tiroteo ocurrido el 2 de diciembre de 2024 en una reunión social en Chicago, donde tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

De acuerdo con la investigación, llevada a cabo por el Departamento de Policía de Chicago en colaboración con agencias federales, la mujer habría transportado a los dos presuntos atacantes hasta el lugar del hecho y posteriormente los habría ayudado a escapar. Los sospechosos fueron identificados como Ricardo Granadillo Padilla y Edward Martinez Cermeno, quienes, según las autoridades, mantienen vínculos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Según el DHS, la mujer fue detenida por la Policía de Chicago poco después del tiroteo de diciembre de 2024. Sin embargo, posteriormente fue puesta en libertad sin que las autoridades locales notificaran a ICE sobre su liberación, pese a que la agencia federal buscaba asumir su custodia.

"Aunque la policía de Chicago detuvo a esta migrante indocumentada poco después del tiroteo, los políticos que respaldan las políticas de ciudad santuario la liberaron de la cárcel sin notificar a ICE", señaló en un comunicado Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS.

"Bajo el mandato del presidente Trump y del secretario Mullin, el DHS está haciendo el trabajo que los políticos partidarios de las ciudades santuario en Illinois se niegan a hacer: dar prioridad al pueblo estadounidense y sacar a estos peligrosos delincuentes de nuestras comunidades", añadió.

Según informó Fox News, Occhipinti era maestra en Elgin, un suburbio de Chicago, aunque las autoridades locales no han revelado públicamente el nombre de la institución.

"Las acciones de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti fueron calculadas y deliberadas, y provocaron la pérdida de tres vidas. Estoy orgulloso de nuestros agentes por llevar este caso hasta el final, asegurándose de que todos los que ayudaron a facilitar este homicidio masivo sean llevados ante la justicia", expresó por su parte Matthew Scarpino, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Chicago.