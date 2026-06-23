El cáncer de piel sigue siendo el más común: qué recomiendan los expertos para este verano

Publicado por Diane Hernández 23 de junio, 2026

Con la llegada del verano, millones de personas pasarán más tiempo al aire libre, ya sea en playas, piscinas, parques o realizando actividades deportivas. Sin embargo, los expertos en salud pública recuerdan que la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) sigue siendo el principal factor de riesgo prevenible para el cáncer de piel, el tipo de cáncer más frecuente en el país.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer de piel es la forma de cáncer más común en el país. La mayoría de los casos están relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta procedente del sol o de fuentes artificiales como las camas de bronceado.

Las cifras que preocupan

Los datos más recientes del CDC muestran que el problema sigue siendo masivo. De acuerdo con una investigación publicada en 2026 basada en la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, alrededor de 88,1 millones de adultos —el 35,1% de la población adulta— sufrieron al menos una quemadura solar durante el último año. Además, cerca de 18,8 millones de personas reportaron cuatro o más quemaduras solares.

Las actividades acuáticas fueron el contexto más frecuente en el que se produjeron estas quemaduras, seguidas por el ejercicio al aire libre, el consumo de alcohol, el bronceado intencional y el trabajo en exteriores.

Por otro lado, la American Cancer Society estima que en 2026 se diagnosticarán alrededor de 112.000 nuevos casos de melanoma, la forma más peligrosa de cáncer de piel, y que más de 8.500 personas morirán por esta enfermedad en Estados Unidos.

El verano aumenta el riesgo

Los especialistas explican que durante los meses de verano la intensidad de la radiación UV alcanza niveles elevados en gran parte del país. El CDC recuerda que los rayos UV suelen ser más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, precisamente cuando muchas personas disfrutan de actividades al aire libre.

La exposición acumulativa al sol puede provocar daños en el ADN de las células de la piel, aumentando el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer cutáneo con el paso de los años. Incluso las quemaduras sufridas durante la adolescencia o juventud pueden tener consecuencias décadas después.

Cómo protegerse del sol este verano

Los CDC recomiendan adoptar hábitos de protección solar de forma rutinaria, incluso en días nublados:

Aplicar protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior.

de amplio espectro con SPF 30 o superior. Reaplicar el protector cada dos horas y después de nadar o sudar.

y después de nadar o sudar. Buscar sombra , especialmente durante las horas de máxima radiación UV.

, especialmente durante las horas de máxima radiación UV. Utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa protectora.

de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa protectora. Evitar las camas de bronceado y otras fuentes artificiales de radiación ultravioleta.

y otras fuentes artificiales de radiación ultravioleta. Consultar el índice UV antes de realizar actividades al aire libre.