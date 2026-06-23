El cáncer de piel sigue siendo el más común: qué recomiendan los expertos para este verano
De acuerdo con una investigación publicada en 2026 basada en la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, alrededor de 88,1 millones de adultos —el 35,1% de la población adulta— sufrieron al menos una quemadura solar durante el último año. Además, cerca de 18,8 millones de personas reportaron cuatro o más quemaduras solares.
Con la llegada del verano, millones de personas pasarán más tiempo al aire libre, ya sea en playas, piscinas, parques o realizando actividades deportivas. Sin embargo, los expertos en salud pública recuerdan que la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) sigue siendo el principal factor de riesgo prevenible para el cáncer de piel, el tipo de cáncer más frecuente en el país.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer de piel es la forma de cáncer más común en el país. La mayoría de los casos están relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta procedente del sol o de fuentes artificiales como las camas de bronceado.
Salud
¿Por qué el cáncer colorrectal se está duplicando en menores de 50 años?
Diane Hernández
Las cifras que preocupan
Los datos más recientes del CDC muestran que el problema sigue siendo masivo. De acuerdo con una investigación publicada en 2026 basada en la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, alrededor de 88,1 millones de adultos —el 35,1% de la población adulta— sufrieron al menos una quemadura solar durante el último año. Además, cerca de 18,8 millones de personas reportaron cuatro o más quemaduras solares.
Las actividades acuáticas fueron el contexto más frecuente en el que se produjeron estas quemaduras, seguidas por el ejercicio al aire libre, el consumo de alcohol, el bronceado intencional y el trabajo en exteriores.
Por otro lado, la American Cancer Society estima que en 2026 se diagnosticarán alrededor de 112.000 nuevos casos de melanoma, la forma más peligrosa de cáncer de piel, y que más de 8.500 personas morirán por esta enfermedad en Estados Unidos.
El verano aumenta el riesgo
Los especialistas explican que durante los meses de verano la intensidad de la radiación UV alcanza niveles elevados en gran parte del país. El CDC recuerda que los rayos UV suelen ser más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, precisamente cuando muchas personas disfrutan de actividades al aire libre.
La exposición acumulativa al sol puede provocar daños en el ADN de las células de la piel, aumentando el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer cutáneo con el paso de los años. Incluso las quemaduras sufridas durante la adolescencia o juventud pueden tener consecuencias décadas después.
Cómo protegerse del sol este verano
Los CDC recomiendan adoptar hábitos de protección solar de forma rutinaria, incluso en días nublados:
- Aplicar protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior.
- Reaplicar el protector cada dos horas y después de nadar o sudar.
- Buscar sombra, especialmente durante las horas de máxima radiación UV.
- Utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa protectora.
- Evitar las camas de bronceado y otras fuentes artificiales de radiación ultravioleta.
- Consultar el índice UV antes de realizar actividades al aire libre.
Un riesgo para todos
La buena noticia es que gran parte de los casos relacionados con la exposición a los rayos UV pueden prevenirse. Las autoridades sanitarias estadounidenses continúan insistiendo en que pequeñas acciones, como usar protector solar y evitar las quemaduras, pueden reducir significativamente el riesgo a largo plazo.
Con millones de estadounidenses preparándose para disfrutar de playas, vacaciones y actividades al aire libre este verano, el mensaje de los expertos es claro: proteger la piel hoy puede ayudar a prevenir un cáncer mañana.