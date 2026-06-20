El economista Daniel Lacalle: “Según lo visto en el memorando de entendimiento, EEUU no le dará ni un centavo al régimen iraní”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al economista Daniel Lacalle sobre la actual situación geopolítica mundial y los efectos que esta está teniendo en la economía, incluyendo tanto los acuerdos entre la Administración del presidente Donald Trump e Irán, así como también la posibilidad de un cambio de régimen en Cuba.

“El mundo se tiene que dar cuenta de que no se puede permitir a un régimen como el iraní cobrar por el paso de Ormuz y no se le puede permitir mantener uranio enriquecido. Por lo tanto, la reacción del mercado ha sido muy positiva, el petróleo se ha hundido hasta llegar por debajo de los 80 dólares en Estados Unidos, las bolsas han reaccionado de manera positiva pero con cautela. […] Según lo mostrado en el memorando de entendimiento con Irán, Estados Unidos no les dará ni un solo centavo, todo es condicional a que se cumpla exactamente los puntos del documento. […] Sobre Cuba, debo decir que el régimen tiene miedo porque sabe que sus días están contados.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.