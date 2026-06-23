NBA Draft 2026: fecha, orden completo, prospectos top y análisis detallado

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Publicado por Carlos Dominguez 23 de junio, 2026

El NBA Draft 2026 arranca este martes 23 de junio y promete ser uno de los más emocionantes de los últimos años. Con talentos generacionales y equipos en reconstrucción buscando su próximo gran pilar, aquí tienes toda la información clave: fechas, sede, orden del draft y un análisis de los principales prospectos.

¿Cuándo y Dónde se Celebra el NBA Draft 2026?

El evento se extenderá por dos días:

Primera ronda : Martes 23 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. ET

: Martes 23 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. ET Segunda ronda: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. ET

La sede será el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

Transmisión en TV:

Primera ronda: ABC y ESPN

y Segunda ronda: ESPN

Formato del Draft

En la primera ronda, cada equipo dispone de 5 minutos para realizar su selección. En la segunda ronda, el tiempo se reduce a 4 minutos por elección. Este formato permite a los equipos negociar y ajustar estrategias en tiempo real.

Orden Completo del NBA Draft 2026

Washington Wizards - Primera Ronda Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls Los Angeles Clippers (vía Pacers) Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks (vía Pelicans) Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Golden State Warriors Oklahoma City Thunder (vía Clippers) Miami Heat Charlotte Hornets Chicago Bulls (vía Trail Blazers) Memphis Grizzlies (vía Suns) Oklahoma City Thunder (vía 76ers) Charlotte Hornets (vía Magic) Toronto Raptors San Antonio Spurs (vía Hawks) Detroit Pistons (vía Timberwolves) Philadelphia 76ers (vía Rockets) Atlanta Hawks (vía Cavaliers) New York Knicks Los Angeles Lakers Denver Nuggets Boston Celtics Minnesota Timberwolves (vía Pistons) Cleveland Cavaliers (vía Spurs) Dallas Mavericks (vía Thunder) New York - Segunda Ronda Memphis Brooklyn Sacramento San Antonio LA Clippers Oklahoma City Chicago Houston Boston Miami San Antonio Brooklyn San Antonio Sacramento Orlando Phoenix Dallas Denver Toronto Washington LA Clippers Houston Golden State New York Chicago Atlanta New Orleans Minnesota Washington

Los Mejores Prospectos del NBA Draft 2026

Cameron Boozer: el más pulido

Con 2.03 m (6'8") y 115 kg (253 libras), Boozer destaca por su versatilidad ofensiva. Puede anotar en el poste con potencia y pie de obra, lanzar triples con un 40% de acierto en alto volumen y manejar el balón como un point forward. Ganó el Naismith Player of the Year en Duke y lideró a su equipo a 35 victorias. Su principal desafío será su atletismo vertical y defensa en la NBA, donde su físico de "tweener" podría limitarlo contra alas más explosivos. Su linaje (hijo de Carlos Boozer) genera altas expectativas.

AJ Dybantsa: creador de jugadas imparable

A 2.06 m (6'9"), Dybantsa combina atletismo élite con habilidades de manejo. Promedió 25.5 puntos por partido en su año freshman en BYU, rompiendo récords históricos. Ataca el aro con facilidad, domina el mid-range y genera faltas. Su techo dependerá de mejorar su tiro de tres y su impacto defensivo, pero ya tiene un piso alto como anotador puro.

Darryn Peterson: anotador fluido y defensor

Peterson ofrece control corporal excepcional y tamaño posicional. En Kansas brilló sin balón, con tiros en movimiento y defensa caótica (wingspan de 2.08 m). Su mayor interrogante es la durabilidad física tras problemas de calambres que limitaron su temporada freshman.

Caleb Wilson: el atleta más explosivo

Con 2.08 m (6'10") y salto élite, Wilson parece un cornerstone cuando vuela al aro y bloquea tiros. Su gran limitación actual es la inconsistencia en el tiro exterior, aunque su potencial atlético le da upside de estrella incluso sin un gran jumper.

Mikel Brown Jr.: talento en explosiones

Posee un pull-up jumper letal, finalización ambidiestra y visión rápida. Una lesión de espalda afectó su consistencia como freshman, dejando dudas sobre su durabilidad que solo se resolverán con salud completa.