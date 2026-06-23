NBA Draft 2026: fecha, orden completo, prospectos top y análisis detallado
En la primera ronda, cada equipo dispone de 5 minutos para realizar su selección. En la segunda ronda, el tiempo se reduce a 4 minutos por elección. Este formato permite a los equipos negociar y ajustar estrategias en tiempo real.
El NBA Draft 2026 arranca este martes 23 de junio y promete ser uno de los más emocionantes de los últimos años. Con talentos generacionales y equipos en reconstrucción buscando su próximo gran pilar, aquí tienes toda la información clave: fechas, sede, orden del draft y un análisis de los principales prospectos.
¿Cuándo y Dónde se Celebra el NBA Draft 2026?
El evento se extenderá por dos días:
- Primera ronda: Martes 23 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. ET
- Segunda ronda: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. ET
La sede será el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.
Transmisión en TV:
- Primera ronda: ABC y ESPN
- Segunda ronda: ESPN
Formato del Draft
En la primera ronda, cada equipo dispone de 5 minutos para realizar su selección. En la segunda ronda, el tiempo se reduce a 4 minutos por elección. Este formato permite a los equipos negociar y ajustar estrategias en tiempo real.
Orden Completo del NBA Draft 2026
- Washington Wizards - Primera Ronda
- Utah Jazz
- Memphis Grizzlies
- Chicago Bulls
- Los Angeles Clippers (vía Pacers)
- Brooklyn Nets
- Sacramento Kings
- Atlanta Hawks (vía Pelicans)
- Dallas Mavericks
- Milwaukee Bucks
- Golden State Warriors
- Oklahoma City Thunder (vía Clippers)
- Miami Heat
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls (vía Trail Blazers)
- Memphis Grizzlies (vía Suns)
- Oklahoma City Thunder (vía 76ers)
- Charlotte Hornets (vía Magic)
- Toronto Raptors
- San Antonio Spurs (vía Hawks)
- Detroit Pistons (vía Timberwolves)
- Philadelphia 76ers (vía Rockets)
- Atlanta Hawks (vía Cavaliers)
- New York Knicks
- Los Angeles Lakers
- Denver Nuggets
- Boston Celtics
- Minnesota Timberwolves (vía Pistons)
- Cleveland Cavaliers (vía Spurs)
- Dallas Mavericks (vía Thunder)
- New York - Segunda Ronda
- Memphis
- Brooklyn
- Sacramento
- San Antonio
- LA Clippers
- Oklahoma City
- Chicago
- Houston
- Boston
- Miami
- San Antonio
- Brooklyn
- San Antonio
- Sacramento
- Orlando
- Phoenix
- Dallas
- Denver
- Toronto
- Washington
- LA Clippers
- Houston
- Golden State
- New York
- Chicago
- Atlanta
- New Orleans
- Minnesota
- Washington
Los Mejores Prospectos del NBA Draft 2026
Cameron Boozer: el más pulido
Con 2.03 m (6'8") y 115 kg (253 libras), Boozer destaca por su versatilidad ofensiva. Puede anotar en el poste con potencia y pie de obra, lanzar triples con un 40% de acierto en alto volumen y manejar el balón como un point forward. Ganó el Naismith Player of the Year en Duke y lideró a su equipo a 35 victorias. Su principal desafío será su atletismo vertical y defensa en la NBA, donde su físico de "tweener" podría limitarlo contra alas más explosivos. Su linaje (hijo de Carlos Boozer) genera altas expectativas.
AJ Dybantsa: creador de jugadas imparable
A 2.06 m (6'9"), Dybantsa combina atletismo élite con habilidades de manejo. Promedió 25.5 puntos por partido en su año freshman en BYU, rompiendo récords históricos. Ataca el aro con facilidad, domina el mid-range y genera faltas. Su techo dependerá de mejorar su tiro de tres y su impacto defensivo, pero ya tiene un piso alto como anotador puro.
Darryn Peterson: anotador fluido y defensor
Peterson ofrece control corporal excepcional y tamaño posicional. En Kansas brilló sin balón, con tiros en movimiento y defensa caótica (wingspan de 2.08 m). Su mayor interrogante es la durabilidad física tras problemas de calambres que limitaron su temporada freshman.
Caleb Wilson: el atleta más explosivo
Con 2.08 m (6'10") y salto élite, Wilson parece un cornerstone cuando vuela al aro y bloquea tiros. Su gran limitación actual es la inconsistencia en el tiro exterior, aunque su potencial atlético le da upside de estrella incluso sin un gran jumper.
Mikel Brown Jr.: talento en explosiones
Posee un pull-up jumper letal, finalización ambidiestra y visión rápida. Una lesión de espalda afectó su consistencia como freshman, dejando dudas sobre su durabilidad que solo se resolverán con salud completa.