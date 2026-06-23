"He vuelto": Ronaldo marca en su sexto Mundial mientras Portugal arrasa

Publicado por AFP 23 de junio, 2026

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copa del Mundo y acalló a sus detractores tras «una semana negra», ya que el capitán de Portugal marcó dos goles en la goleada por 5-0 a Uzbekistán el martes.

La abultada victoria en Houston situó a Portugal a un paso de los octavos de final y supuso una respuesta contundente a quienes dudaban del jugador de 41 años.

El gol de Ronaldo a los seis minutos hizo historia —superando incluso a Lionel Messi— al marcar en seis Mundiales desde 2006.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus realizó su característica celebración «Siu» y lanzó un rugido gutural ante 68 777 aficionados.

Tras el 2-0 de Nuno Mendes, Ronaldo anotó con elegancia su segundo tanto con un remate certero a seis minutos del descanso.

Con ello, suma ya 10 goles en Mundiales, más que ningún otro jugador portugués, incluido el gran Eusebio.

Se vio a Ronaldo diciendo: "He vuelto, he vuelto", y declaró a los medios: "Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas".

Añadió: "Ha sido una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya me había retirado del fútbol".

"Pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo duro que en cualquier otra cosa".

"Fue duro, tengo que admitirlo, pero hemos vuelto".

Ronaldo llegó al partido de la fase de grupos contra Uzbekistán, debutante en el torneo, con 143 goles, la cifra más alta en el fútbol masculino internacional.

Pero quien en su día fue considerado un rival de Messi por el título no oficial de mejor jugador, ha visto cómo su rendimiento ha ido decayendo al más alto nivel.

Recibió pocos pases en el decepcionante empate a 1-1 contra la República Democrática del Congo en el inicio de la campaña de Portugal por el título mundial.

Pero cuando tuvo dos ocasiones, falló el tiro, lo que desencadenó las peticiones para que el seleccionador Roberto Martínez lo dejara fuera del equipo.

Sus dificultades frente a la portería contrastaban de forma evidente con las de jugadores como Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, quienes tuvieron un comienzo fulgurante en el Mundial.

Pero Martínez se ha mantenido firme en su apoyo al capitán, que recibió una acogida entusiasta cuando salió a calentar al Houston Stadium, y de nuevo cada vez que aparecía en las pantallas gigantes.

El día de Ronaldo

Ronaldo estuvo a punto de marcar a los tres minutos, pero no logró rematar por muy poco en el segundo palo tras un centro de Mendes. Ronaldo golpeó el césped con frustración.

No tuvo que esperar mucho para marcar su gol: se giró en el área pequeña para rematar de primera un centro de João Cancelo y envió el balón más allá del portero Abduvohid Nematov.

Los uzbekos, superados en todos los aspectos y dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro , ganador del Mundial de 2006 , resultaron ser los rivales perfectos para que Ronaldo recuperara su olfato goleador.

El 2-0 llegó en el minuto 17, cuando Mendes marcó de falta con efecto.

Los uzbekos creyeron haber recortado distancias tras un golazo de Azizjon Ganiev, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por una falta sobre Cancelo.

Era el día de Ronaldo, y marcó el tercero para Portugal, quedándose solo ante el portero y rematando con un disparo inteligente y controlado.

Podría haber marcado un hat-trick tras una elaborada jugada a balón parado, pero Nematov se lo impidió, chocando contra el veterano delantero en el proceso.

En el córner resultante llegó el 4-0, con Ronaldo de nuevo en el centro de la jugada antes de que el balón entrara tras rebotar en Nematov, lo que supuso un gol en propia puerta.

El suplente Rafael Leão marcó el quinto gol en el minuto 87.

"Hay momentos en los que necesitas un partido como el primero para crecer en el torneo", afirmó Martínez.

"Hoy hemos visto a un equipo con la misma actitud y el mismo compromiso, pero con mayor madurez, ya que ya no era el partido inaugural".

El último partido de la fase de grupos de Portugal será el sábado contra Colombia, que venció a Uzbekistán por 3-1.

Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo este mismo martes en el Grupo K, sabiendo que una victoria le dará el pase a los dieciseisavos de final.