La Casa Blanca despide a miembros del Consejo de Seguridad Nacional tras el encuentro entre Trump y Laura Loomer

La Casa Blanca despidió este jueves a varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) luego de una reunión privada entre el presidente Donald Trump y la activista política Laura Loomer. Según fuentes cercanas, Loomer cuestionó la lealtad de ciertos funcionarios y sugirió su destitución.

Entre los cesados se encuentran tres altos funcionarios: Brian Walsh, director senior de inteligencia; Thomas Boodry, director senior de asuntos legislativos; y David Geuth, director senior de tecnología y seguridad nacional. Además, al menos dos empleados de menor rango fueron removidos de sus cargos, según informes.

El encuentro entre Trump y Loomer se llevó a cabo el pasado miércoles en el Despacho Oval, con la presencia de asesores clave como Susie Wiles, jefa de gabinete, y Mike Waltz, asesor de seguridad nacional.

Loomer, conocida por sus posturas ultraconservadoras, argumentó que algunos miembros del NSC no eran lo suficientemente leales a la agenda presidencial e incluso tras la reunión afirmó que “todavía hay personas en el Ala Oeste y sus alrededores que filtran información a medios hostiles de izquierda”. De acuerdo con fuentes citadas por The Hill, sus señalamientos influyeron en la decisión de los despidos.

Trump, por su parte, elogió a Loomer tras la reunión y afirmó: "Ella hace recomendaciones... y a veces escucho esas recomendaciones... escucho a todos y luego tomo una decisión". Sin embargo, negó que Loomer tuviera un papel directo en la destitución de los funcionarios.

Loomer confirmó el encuentro a través de la plataforma X, aunque evitó dar detalles. “Fue un honor reunirme con el presidente Trump y presentarle los resultados de mi investigación”, escribió. Además, reiteró su compromiso con la agenda presidencial y con fortalecer los mecanismos de seguridad dentro de la Administración.

Loomer también señaló a Ivan Kanapathy, director sénior para Asia del NSC, por sus presuntos vínculos con una empresa donde trabajaron exfuncionarios de alto nivel en seguridad nacional. No obstante, no se ha confirmado si Kanapathy fue incluido en los despidos.

Polémica por la gestión de Mike Waltz y la filtración en Signal

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Waltz ordenó una revisión del personal del NSC para garantizar que estuvieran alineados con la Administración. Sin embargo, su gestión ha sido polémica, en particular por un grupo de chat en la aplicación Signal donde se discutían planes militares.

En un error que generó críticas, Waltz agregó accidentalmente al grupo al editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Esto desató reclamos dentro del ala conservadora, que exigió su destitución por considerar que puso en riesgo información sensible.

A pesar de las presiones, Trump ha rechazado remover a Waltz, argumentando que no quiere ceder ante los medios ni responder a los llamados de los demócratas, quienes han exigido sanciones por la filtración en Signal.