“Deberían unirse”: Donald Trump pide a los republicanos cerrar filas y dejar de frenar la agenda de la Cámara

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de junio, 2026

El presidente Donald Trump instó este jueves a los republicanos de la Cámara de Representantes a dejar de lado sus diferencias internas y unirse en torno a la agenda legislativa del partido, luego de que una disputa en torno a la Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America Act) paralizara prácticamente la actividad legislativa de la Cámara durante esta semana. “Los republicanos de la Cámara deberían unirse y dejar de votar en contra de las ‘Reglas’, o de amenazar con hacerlo. Darle poder a los Demócratas de la Izquierda Radical en la Cámara para controlar qué se somete a votación empeorará nuestros resultados, no los mejorará. ¡No más poses ni protagonismos, por favor! ¡Ellos son los Demócratas y no podemos dejar que GANEN!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El llamado del mandatario republicano se produjo poco después de reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha estado trabajando para resolver el bloqueo. La disputa también llevó a Trump a cancelar el miércoles una ceremonia prevista para la firma de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, al expresar su frustración porque el Congreso aún no ha aprobado la legislación sobre seguridad electoral.

Tras la reunión, Johnson calificó su conversación con el presidente como productiva y aseguró que ambos están alineados en cuanto al camino a seguir. “Él quiere asegurarse de que pongamos fin a cualquier bloqueo en la Cámara. El Congreso tiene trabajo que hacer y eso es exactamente lo que vamos a hacer, así que seguiremos avanzando en todo ello”, declaró Johnson a los periodistas, sin precisar si había alcanzado un acuerdo con los legisladores conservadores que mantienen el bloqueo por la SAVE America Act.

El enfrentamiento comenzó después de que la representante republicana Anna Paulina Luna y varios legisladores conservadores anunciaran que votarían en contra de las reglas de procedimiento que permiten llevar proyectos de ley al pleno de la Cámara, a menos que el Senado apruebe primero la SAVE America Act. La propuesta exigiría que los ciudadanos presenten una prueba de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales y una identificación al momento de emitir su voto. La iniciativa permanece estancada en el Senado debido a la oposición demócrata.

Lejos de ser el punto final, lo cierto es que la disputa dentro de la conferencia republicana de la Cámara no muestra señales inmediatas de resolverse. Poco después de la reunión entre Johnson y Trump, Luna anunció en X que había presentado una enmienda ante el Comité de Reglas de la Cámara para incorporar la SAVE America Act a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027. “Así es como conseguirán mi voto para una regla. Pero soy una de MUCHOS”, escribió Luna.