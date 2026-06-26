Ohio: el gobernador DeWine veta ley que exigía identificación con foto para el voto por correo

Publicado por Joaquín Núñez 25 de junio, 2026

El gobernador republicano de Ohio vetó una ley aprobada por la Legislatura estatal que obligaba a los votantes por correo a presentar una copia de una identificación con fotografía. Mike DeWine justificó su veto argumentado que las elecciones en el Buckeye State ya son lo suficientemente confiables y seguras.

La iniciativa, conocida como House Bill 472, buscaba extender al voto por correo el requisito de identificación con foto que Ohio ya exige para quienes votan de manera presencial. De haber entrado en vigor, la norma habría entrado en vigor en 2027, incluyendo también la creación de un sistema para que los electores pudieran cargar electrónicamente una copia de su documento de identidad.

El proyecto fue aprobado por amplias mayorías en la Legislatura estatal. En la Cámara de Representantes recibió 60 votos a favor y 34 en contra, mientras que en el Senado fue aprobada por 23 votos contra 10. El apoyo provino casi exclusivamente de los legisladores republicanos, mientras que la mayoría de los demócratas votó en contra.

"Este proyecto de ley no es necesario, porque Ohio hace un excelente trabajo en la organización de las elecciones. ¡Sabemos quién gana la noche de las elecciones y no semanas después!", expresó DeWine a través de un comunicado donde aparentemente hace referencia a California, donde las autoridades tardaron días en contar los votos de las elecciones primarias.

"Ohio hace un buen trabajo en la administración de las elecciones, ya que hemos brindado amplias oportunidades para emitir votos, al tiempo que evitamos los problemas que hemos visto en las recientes elecciones federales en otros estados. Como ha dicho el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose: 'Nos hemos asegurado de que las elecciones de Ohio sean el modelo a seguir a nivel nacional'", añadió.

El gobernador también advirtió que la implementación de la ley obligaría a los condados a desarrollar nuevos sistemas tecnológicos para almacenar y proteger millones de copias de documentos de identidad, aumentando los costos administrativos y los riesgos para la privacidad de los votantes.

La decisión deja ahora el futuro del proyecto en manos de la Legislatura estatal. Para revertir el veto de DeWine, los legisladores deberán reunir al menos 60 votos en la Cámara de Representantes y 20 en el Senado, el umbral de tres quintos exigido por la Constitución de Ohio.

El veto se produce en el último año de DeWine, de extensa trayectoria política en Ohio, como gobernador. Debido a los límites de mandato vigentes en el estado, el republicano no podrá buscar un tercer mandato consecutivo. Previamente, representó al estado en el Senado y también fue fiscal general local. Las primarias republicanas a gobernador dieron como ganador a Vivek Ramaswamy, empresario y excandidato presidencial, quien buscará suceder a DeWine en las elecciones del 3 de noviembre.