Trump recibió a agricultores y ganaderos en la Casa Blanca para celebrar su agenda económica

Publicado por Joaquín Núñez 25 de junio, 2026

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a un grupo de agricultores, ganaderos y productores agropecuarios de distintos estados del país. Durante su discurso, el presidente remarcó algunas de sus medidas con más impacto en el sector agropecuario, entre ellas los acuerdos comerciales para expandir la venta de productos estadounidenses, las reducciones de impuestos y las medidas de desregulación implementadas.

Además de los representantes del campo, el presidente estuvo acompañado por miembros del gabinete y del Congreso. Entre ellos estuvieron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y los senadores Roger Marshall (R-KS), John Boozman (R-AR) y Joni Ernst (R-IA).

“Estamos encantados de contar con la presencia de algunos de los patriotas más trabajadores y dedicados de nuestro país: los agricultores estadounidenses. Ustedes alimentan a la nación y son el motor de todo el mundo, y esta noche solo quiero darles las gracias”, comenzó Trump.

Trump continuó destacando las políticas implementadas desde su regreso a la Casa Blanca y defendió los resultados de su estrategia comercial, asegurando que la apertura de nuevos mercados internacionales permitirá ampliar las oportunidades para los productores estadounidenses.

"Después de años de que otros países nos estafaran en materia comercial, este año hemos reducido el déficit comercial agrícola en un 42% al abrir mercados a las exportaciones estadounidenses. Y en todo el mundo, estamos abriendo mercados para los agricultores", expresó el presidente.

"Tenemos un mercado ampliado para los productos lácteos en Europa. Y el mercado de productos lácteos, como saben, en Europa, lo hemos abierto porque lo tenían cerrado; en Asia, Sudamérica y Australia ahora están permitiendo la entrada de carne de res estadounidense en sus mercados por primera vez en más de veinticinco años", continuó.

El presidente también aprovechó la ocasión para reivindicar su agenda de desregulación, que incluye la eliminación de normas consideradas excesivamente costosas para los productores y otras medidas destinadas a reducir los costos operativos del sector. Entre ellas destacó el levantamiento de las restricciones a la venta durante todo el año de combustible E-15, una mezcla de gasolina con un 15% de etanol elaborada principalmente a partir de maíz, cuya producción beneficia directamente a los agricultores estadounidenses.