"Retrocede. Esto no es La Habana": Mike Waltz se enfrenta al canciller cubano en la ONU tras un intento de censura

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU) protagonizó el martes un enfrentamiento a gritos con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. El viral intercambió tuvo lugar durante el debate anual de la Asamblea General sobre el embargo estadounidense a Cuba.

El episodio comenzó mientras Waltz, en uso de la palabra, denunciaba al régimen comunista cubano como corrupto. El embajador ante la ONU acusó al Gobierno cubano de apropiarse de propiedades, empresas y ahorros de los ciudadanos para beneficiar a sus líderes. Incluso mostró fotografías del fallecido dictador Fidel Castro con dos relojes, cuyo valor conjunto estimó en unos 40.000 dólares actuales,

En medio de su intervención, integrantes de la delegación cubana golpearon la mesa y lo interrumpieron. Rodríguez Parrilla se acercó entonces al estrado y lo acusó de mentir.

En ese momento, Waltz no se quedó callado y dijo lo siguiente ante la mirada de los presentes: "Esta persona tiene que alejarse de este podio. "No va a intimidarme en los Estados Unidos de América. Soy el representante de los Estados Unidos de América. ¡Retroceda! ¡Retroceda, embajador! ¡Aléjate! Esto no es La Habana", añadió.

Un video difundido por el propio Waltz muestra a un integrante de la delegación cubana acercándose a J. P. Freire, portavoz del embajador estadounidense, e intentando quitarle el teléfono mientras grababa el enfrentamiento.

En la noche del miércoles, el embajador le dijo a Fox News que el Secretario de Estado Marco Rubio había firmado los documentos necesarios para expulsar al diplomático cubano involucrado en la agresión contra el funcionario estadounidense.