Los Knicks consiguen su primera victoria de la temporada ante los Pistons

Los New York Knicks consiguieron este martes su primera victoria de la temporada de la NBA al derrotar por 111-97 a los Detroit Pistons en el Madison Square Garden, después de perder sus tres primeros partidos de la campaña.

El vigente campeón, que puso fin en junio a una sequía de títulos de cinco décadas, evitó comenzar la defensa de su corona con un balance de 0-4, algo que no ocurre con un campeón de la NBA desde 1969.

Los Knicks volvieron a tener dificultades en el inicio del encuentro y llegaron a verse 13 puntos por detrás al comienzo del segundo cuarto, impulsados los Pistons por la anotación de Paul Reed y Cade Cunningham.

Jalen Brunson también tuvo problemas durante la primera mitad, en la que convirtió solo uno de sus nueve lanzamientos. Sin embargo, Nueva York reaccionó y consiguió llegar al descanso con una ventaja de un punto.

El equipo local consolidó su remontada en el tercer cuarto, en el que amplió la diferencia hasta los 25 puntos. La defensa de los Knicks fue determinante para frenar a Detroit, que solo anotó 25 puntos entre el segundo y el tercer período.

Karl-Anthony Towns lideró a Nueva York con 27 puntos y 20 rebotes, mientras que Brunson terminó con 23 puntos y siete asistencias.

Por Detroit, que había ganado sus tres primeros encuentros, Paul Reed fue el máximo anotador con 22 puntos. Cunningham aportó 19 tantos, ocho asistencias y nueve rebotes.

Los Pistons, que terminaron la pasada temporada con el mejor balance de la Conferencia Este en la fase regular, quedaron con un registro de tres victorias y una derrota.

Wembanyama impulsa a los Spurs ante Sacramento

En otro de los encuentros de la jornada, los San Antonio Spurs derrotaron por 130-103 a los Sacramento Kings, con una destacada actuación de Victor Wembanyama.

El pívot francés terminó con 29 puntos, 10 rebotes, cinco tapones y dos robos de balón para contribuir a la segunda victoria de San Antonio en cuatro partidos.

Los Spurs dominaron desde la primera mitad, que cerraron con una ventaja de 80-54. Wembanyama sumó 23 puntos antes del descanso y el equipo mantuvo el control durante la segunda parte.

Julian Champagnie también destacó con 26 puntos para San Antonio, que había perdido sus dos primeros encuentros de la temporada. Los Kings, por su parte, siguen sin conocer la victoria y acumulan cuatro derrotas.