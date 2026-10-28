El Partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu obtuvo 828.972 votos (20,68 %). tras el recuento de 4.026.049 votos en 8.702 colegios electorales, según informó la Comisión Electoral Central del país en un comunicado a las 10:01 de la mañana del miércoles.

Junto con Judaísmo Unido de la Torá (240.648, 6,00%), Otzma Yehudit (220.798, 5,51%), Shas (217.202, 5,42%) y Sionismo Religioso-Zehut (196 346, 4,90 %), el bloque de Netanyahu sumó 1 703 966 votos, lo que supone un 42,51%.

El partido Yashar, de Gadi Eisenkot, marcha en segundo lugar con 640.241 votos (15,97%). Sus aliados son B'Yachad (353.717, 8,83%), los Demócratas (254.429, 6,35%) e Israel Beiteinu (239.040, 5,96%). Los cuatro partidos obtuvieron en conjunto 1.487.427 votos, lo que supone un 37,11%.



Así las cosas, la coalición gobernante obtendría 54 escaños, 7 por debajo de los necesarios para obtener la mayoría en el Legislativo (Knéset) y 13 menos de los que ostenta en la actualidad. Enfrente, la coalición anti Netanyahu quedaría aún más lejos de la mayoría, con apenas 49 escaños, mientras que los partidos árabes (Raam y Lista Unida) experimentarían una gran subida y llegarían a los 17 escaños, 7 más de los que tienen ahora.

Yair Golan afirma que el bloque de la oposición debería colaborar con los partidos árabes

Yair Golan, el líder del principal partido de izquierdas de Israel, pidió el miércoles a sus aliados de la oposición a colaborar con los partidos árabes para derrocar a Netanyahu, ya que los resultados parciales de las elecciones mostraban que su apoyo sería crucial para alcanzar una coalición de gobierno.

"No debemos seguir aceptando la división racista de Netanyahu entre los votos judíos y los votos árabes", afirmó en X. "Tenemos una responsabilidad. Y tenemos la oportunidad de formar un gobierno de cambio en colaboración con los ciudadanos árabes de Israel".