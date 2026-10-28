Antonini de Jiménez advierte en Voz News sobre la alianza entre el socialismo y el islamismo: "Los dos odian la libertad y a Occidente"

El economista y analista político Antonini de Jiménez advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representa la convergencia entre la extrema izquierda y el islamismo en Europa, en medio de las manifestaciones violentas registradas en Francia, Italia y España. Durante una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, sostuvo que ambos movimientos comparten su rechazo a los valores occidentales y acusó al socialismo europeo de utilizar la inmigración musulmana para debilitar a la derecha. Para describir esta supuesta alianza, acuñó el término "zurdislamista", una combinación de las palabras "zurdo" e "islámico".

"Los dos tienen algo en común. Odian Europa, odian la libertad, odian Occidente", afirmó De Jiménez, quien diferenció a ambos grupos al describir a la izquierda como "los enemigos de Europa dentro de Europa" y a los islamistas como "los enemigos de Europa fuera de Europa". Según el analista, el proceso responde a una estrategia política que busca transformar la identidad de los países europeos. "El socialismo ha utilizado a los musulmanes para acabar con la derecha en Europa", aseguró.

De Jiménez también responsabilizó al laicismo de contribuir al debilitamiento de la identidad nacional y religiosa. A su juicio, la izquierda ha promovido el abandono de las tradiciones españolas para facilitar la expansión del islamismo. "Lo que ha hecho el socialismo europeo es sembrar el continente de semillas musulmanas y ha tapado esas semillas con una tierra, la tierra del laicismo", explicó. Además, advirtió que, según su interpretación, esas transformaciones podrían tener consecuencias políticas y culturales duraderas.

Al abordar la posibilidad de que Estados Unidos experimente situaciones similares, el entrevistado relacionó el debate migratorio con la seguridad nacional y defendió la necesidad de distinguir entre quienes llegan a contribuir al país receptor y quienes esperan que el país se adapte a sus necesidades. "Está el migrante que piensa, ¿qué voy a hacer para contribuir al bienestar del país al que llego? O está el inmigrante que piensa, ¿qué va a hacer el país al que llego para hacerme más fácil mi vida?", planteó.

En ese contexto, De Jiménez respaldó las medidas migratorias del presidente Donald Trump y afirmó que su objetivo no es únicamente deportar inmigrantes, sino garantizar la seguridad. "El objetivo de Donald Trump es la pacificación. Eso es lo que busca Donald Trump", sostuvo. También defendió que la identidad nacional es esencial para la estabilidad de un país: "Un país solo se puede sentir seguro cuando un país sabe quién es".

En otra parte de la entrevista, el analista cuestionó las condiciones de las elecciones presidenciales de Brasil y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de favorecerse electoralmente mediante subsidios y decisiones gubernamentales. Aunque reconoció que no sabe si Lula "ha robado las elecciones", aseguró que, en su opinión, "las ha comprado", al considerar que las ayudas concedidas a millones de familias y otras medidas oficiales inclinaron la contienda a favor del mandatario.

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