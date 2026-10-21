Cuba: hasta 13 años de cárcel para un grupo de manifestantes, incluidos seis menores de edad

La fiscalía del régimen cubano solicitó penas de hasta 13 años de prisión para los 18 manifestantes acusados de "asaltar" en meses atrás una sede del Partido Comunista (PCC) -el único permitido en la isla-, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP este miércoles.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de marzo cuando un grupo de personas indignadas por los prolongados apagones y la falta de alimentos asaltó la sede del partido en el municipio de Morón, 460 km al este de La Habana.

Los dieciocho acusados, entre ellos seis menores, serán procesados por el delito de "sedición". La fiscalía solicita condenas que oscilan entre cinco y trece años de prisión informó la agencia.

En abril, Amnistía Internacional calificó de "preocupante" la detención de menores de edad por estos hechos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el asalto a la institución, la quema de bienes en la vía pública y manifestaciones de vecinos que reclamaban "libertad" mientras golpeaban cazuelas. En el último año se han reportado centenares de estas protestas a lo largo del país, como síntoma de la insostenible situación en la que viven millones de cubanos.

Dos residentes de Morón consultados telefónicamente por la AFP el día de los hechos, y que pidieron permanecer en el anonimato, aseguraron que la protesta fue masiva.

La isla de 9,4 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y combustible, agravada desde enero tras la suspensión de llegada de combustible de Venezuela, luego que el dictador Nicolás Maduro fuera trasladado a EEUU en una operación militar organizada por Washington.

Con cortes de electrcidad de hasta 90 horas consecutivas, que dificultan también el acceso a agua potable, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cacerolas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

En 2024, un tribunal del centro de Cuba condenó a seis manifestantes a penas de hasta seis años de prisión por una protesta contra la falta de electricidad, según el expediente del caso, al cual la AFP tuvo acceso.

Los apagones y la falta de alimentos también fueron el detonante de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde la llegada de Castro al poder en 1959.