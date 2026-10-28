China confirma que no emitirá LaLiga y dice tomarse "muy en serio" la disculpa de Mbappé por sus comentarios sobre Mao

China confirmó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en la televisión estatal y exigió disculpas al Real Madrid, al campeonato español y al delantero francés Kylian Mbappé por los comentarios del futbolista sobre el antiguo líder chino Mao Zedong, que provocaron una polémica en las redes sociales del país.

China Media Group (CMG), el conglomerado estatal que supervisa la cadena pública CCTV, anunció este martes que había suspendido la emisión de los partidos de la competición española, así como los anuncios publicitarios en los que aparecía el jugador francés.

El grupo estatal afirmó que las disculpas de LaLiga, Mbappé y el Real Madrid eran "un requisito indispensable" y advirtió de que no se discutiría nada hasta que se recibieran.

Mbappé publicó el martes una disculpa en la que calificó sus comentarios sobre Mao de "desafortunados". El capitán de la selección francesa reconoció que sus palabras habían herido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo.

"Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes hayan molestado mis palabras", afirmó el delantero en un comunicado publicado en francés, chino e inglés.

LaLiga también expresó sus disculpas por el incidente y manifestó que "lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

La controversia se originó durante una entrevista en el programa francés The Bridge, cuyo vídeo fue retirado posteriormente. Mbappé comentó que le hacía gracia un meme de internet en el que habían superpuesto su rostro al de un hombre al que identificó como un posible dictador chino, en una aparente referencia a Mao Zedong.