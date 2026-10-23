Trump amenaza con enviar barcos frente a Cuba y Rubio llama a los cubanos a aliarse con la CIA

El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó este viernes un mensaje poco habitual para un jefe de la diplomacia estadounidense, invitando a los cubanos que buscan un cambio político en la isla a colaborar de forma discreta con la CIA.

El mensaje llegó apenas minutos después de que el presidente Donald Trump, en un mitin en el sur de Florida, volviera a sugerir una intervención militar en Cuba una vez que termine la guerra con Irán.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba: ahora es el momento. La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA”, escribió Rubio, quien es cubanoamericano y desde que comenzó su carrera política se ha opuesto al régimen castrista.

Poco antes, Trump había descrito ante sus seguidores cómo imagina el desenlace con el régimen cubano.

“Vamos a volver de Irán. Esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Levantarán las manos, y entonces vamos a enviar a Marco Rubio para que cierre el acuerdo”, dijo Trump antes de que el público estallase en aplausos.

No es la primera vez que la Casa Blanca coquetea con la idea de un cambio de régimen en Cuba, que lleva más de sesenta años sumida en el comunismo, la pobreza y la represión. En mayo, Trump y Rubio ya habían puesto sobre la mesa la posibilidad de una acción militar contra la isla, una amenaza que ganó peso después de que el Gobierno anunciara cargos penales contra el exdictador Raúl Castro. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el mes pasado, Trump aseguró que Rubio estaba inmerso en negociaciones con La Habana y que no permitiría un refugio para adversarios extranjeros a las puertas de Estados Unidos.

El tono, sin embargo, ha cambiado varias veces en pocas semanas y a lo largo de los últimos meses, especialmente luego de que EEUU depusiera en Venezuela al exdictador Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta un juicio por narcoterrorismo en Nueva York junto a su esposa, también capturada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Días después de aquel discurso, el presidente se mostró confiado en una salida negociada. “No creo que necesitemos a los militares. Cuba está fracasando muy gravemente”, dijo entonces. Según la agencia AP, Rubio y otros altos funcionarios incluso se reunieron en los últimos meses con representantes cubanos para explorar una mejora en la relación.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y una de las voces más duras contra el castrismo en Washington, había expresado sus dudas sobre esa vía. En septiembre, en sus últimas declaraciones públicas de fondo sobre la isla, sostuvo que el régimen ya no tiene salida.

“La verdad es que Cuba ya cayó”, dijo, en referencia a una economía sin funcionamiento y a un liderazgo que, según él, sigue predicando una revolución muerta desde hace dos décadas.

El llamado a colaborar con la CIA marca un paso más en la presión para un cambio de régimen y también llega en un momento electoral clave, con las midterms a la vuelta de la esquina, con Florida volviendo a estar en juego y representando un estado clave para los republicanos.