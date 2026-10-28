La votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre continúa sumando millones de participantes. En Wisconsin, las autoridades electorales han registrado 513.602 boletas de voto ausente devueltas hasta el martes 27 de octubre, según informó The Center Square, en una información publicada por Just the News.

De esa cifra, 251.092 corresponden a ciudadanos que utilizaron la modalidad de voto ausente presencial, habilitada en el estado desde el pasado 20 de octubre.

Como referencia, en las elecciones legislativas de 2022 se devolvieron 741.795 boletas de voto ausente en Wisconsin, de las cuales 318.130 correspondieron a votos emitidos anticipadamente de manera presencial.

El término 'voto ausente' se utiliza para identificar los votos emitidos antes del día oficial de las elecciones, ya sea mediante una boleta enviada por correo o acudiendo personalmente a un centro habilitado. Es decir, no todos los votos ausentes son votos por correo. Además, las boletas devueltas son aquellas que ya han sido entregadas a las autoridades electorales, aunque eso no significa necesariamente que hayan sido aceptadas como votos válidos. La comparación con 2026 todavía es provisional, porque la votación anticipada continúa abierta.

En Wisconsin, los electores deberán decidir, entre otras contiendas, quién ocupará la gobernación, disputada por el demócrata David Crowley y el republicano Tom Tiffany. También están en juego escaños de la Cámara de Representantes, incluidas las contiendas de los distritos primero y tercero.

Texas y Georgia registran una elevada participación anticipada

El movimiento electoral también se refleja en otros estados.

En Texas, más de 4,2 millones de personas habían votado durante los primeros seis días del período de votación anticipada, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Estado publicado el 26 de octubre. La cifra representaba aproximadamente el 22% de los 19 millones de electores registrados.

La votación anticipada presencial comenzó el 19 de octubre y continuará hasta el viernes 30. Las autoridades advirtieron que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme los condados actualizan sus reportes.

Por su parte, Georgia superó los dos millones de votos anticipados presenciales hasta las 4:30 p. m. del martes 27 de octubre.

Según el secretario de Estado, Brad Raffensperger, un total de 2.000.452 ciudadanos había votado presencialmente, mientras que otras 97.382 boletas ausentes habían sido aceptadas, para un total de 2.097.834 votos anticipados registrados bajo ambas modalidades.

La participación presencial superaba en un 22% la registrada durante un período equivalente de las elecciones de 2022, según las autoridades estatales.

Florida, Carolina del Norte y Pensilvania también suman votos

En Florida, los registros oficiales recopilados hasta el 27 de octubre mostraban aproximadamente 3,15 millones de votos anticipados: 1,66 millones emitidos presencialmente y 1,49 millones de boletas devueltas por correo.

En Carolina del Norte, el total ascendía a 1.773.889 votos, incluidos 1.708.048 presenciales y 65.841 boletas por correo aceptadas por las autoridades electorales.

En Pensilvania, donde el voto por correo tiene especial relevancia, se habían devuelto 895.099 boletas, frente a más de 1,29 millones enviadas a los electores, de acuerdo con los datos oficiales recopilados hasta el 27 de octubre.

Estas cifras, sujetas a actualizaciones, proceden de reportes de las autoridades electorales estatales recogidos por el seguimiento de votación anticipada de FundVoter. Los estados también mantienen sus propios portales de consulta pública.

¿Qué indican estas cifras antes del 3 de noviembre?

Los datos reflejan el volumen de participación antes de la jornada electoral, pero no permiten determinar cuál de los partidos está recibiendo más votos.

Algunos estados publican información sobre la afiliación partidista de quienes ya han votado. Sin embargo, la afiliación de un elector no equivale al candidato al que ha respaldado, y las boletas emitidas anticipadamente no constituyen resultados electorales.

El laboratorio electoral de la Universidad de Florida mantiene un seguimiento nacional de la votación anticipada, actualizado con los datos que proporcionan las autoridades de cada estado.

Con la jornada electoral fijada para el martes 3 de noviembre, los próximos días serán decisivos para completar el período de votación anticipada y observar cómo evoluciona la participación antes de la apertura de las urnas.