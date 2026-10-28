México: abaten en Sinaloa a un presunto operador del Cártel por el que EEUU ofrecía 5 millones de dólares

Las Fuerzas Armadas mexicanas abatieron este miércoles en el estado de Sinaloa a Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, un presunto operador del Cártel por el que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

"El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.

El operativo

Según Harfuch, González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse a personal de la Marina Armada de México durante un operativo. Los marinos, que fueron agredidos por los criminales, aseguraron cuatro vehículos, tres armas largas, cargadores y municiones.

La Marina confirmó que el enfrentamiento se produjo durante un despliegue de seguridad en la región. Tras la refriega, los efectivos aseguraron el armamento y los vehículos utilizados por los presuntos delincuentes, sin que se registraran bajas entre el personal militar.

Supervisión reforzada en Sinaloa

La caída de Peñuelas se produce un día después de que García Harfuch anunciara que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.

El objetivo de estas acciones es vigilar los despliegues operativos, dialogar con los policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel.