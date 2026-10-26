Midterms: Trump dará un millón de dólares por información sobre casos de fraude electoral

El presidente Donald Trump aseguró que recompensará a todo aquel que proporcione información útil que dé con el paradero de un sujeto que cometa fraude electoral.

Concretamente, Trump prometió dar un millón de dólares a todo aquel que colabore y facilite información verídica y útil.

"¡Cualquier persona que denuncie un fraude electoral en las últimas elecciones o en las próximas elecciones de mitad de legislatura de 2026 recibirá una recompensa de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de los autores del fraude!", escribió el presidente en Truth Social.

Esta excéntrica iniciativa se produce cuando queda una semana para que se celebren las elecciones de mitad de mandato.

En las últimas semanas, tanto el Departamento de Justicia (DOJ) como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunciaron miles de casos de fraude electoral relacionados con personas que no tienen la ciudadanía estadounidense y que habrían emitido votos. Ya se procedió al arresto de cientos de personas que incurrieron en este delito.