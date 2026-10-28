Publicado el 28 de octubre de 2026, 1:59 p.m. ET / Actualizado 1:59 p.m. ET

Las reservas comerciales de petróleo crudo retrocedieron la semana pasada en el país, según datos oficiales publicados el miércoles, mientras que la producción estadounidense sigue encadenando récords en un contexto de guerra en Oriente Medio.

En el período de siete días concluido el 23 de octubre, las reservas comerciales disminuyeron en 1,9 millones de barriles, de acuerdo con la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA).

El mercado esperaba que los inventarios se mantuvieran equilibrados de una semana a otra, según el consenso de analistas publicado por la agencia Bloomberg.

Este retroceso puede atribuirse a un salto de las exportaciones (+41% con respecto al período anterior), superior al efecto de la caída de las importaciones (en torno al -11%).

El uso de las capacidades instaladas sigue siendo particularmente elevado (92,8%), pese a que el mes de octubre corresponde normalmente a un período de mantenimiento de infraestructuras.

Paralelamente, la producción estadounidense alcanzó un nuevo máximo histórico, con 13,99 millones de barriles diarios, es decir, cerca de 350.000 más que un año antes.

El conflicto entre Washington y Teherán ha sacudido el mercado petrolero y ha golpeado las exportaciones de hidrocarburos del Golfo.

El informe muestra un retroceso de la demanda interna (-4,81%), por debajo de los 21 millones de barriles diarios, lastrado en particular por la categoría "gasolina".

Los precios del petróleo parecieron acentuar su subida el miércoles tras la publicación del informe. Hacia las 15H00 GMT (16H00 en París), el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, ganaba un 1,76% hasta 115,88 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, subía un 2,68% hasta 102,58 dólares.