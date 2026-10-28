Zelenski teme que una cumbre entre EEUU, Rusia y China redibuje el mapa mundial sin contar con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este miércoles de que una posible cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China podría convertirse en una nueva "Yalta": un reparto de influencia global en el que Ucrania quede fuera de la mesa.

"Realmente no queremos que esto se convierta en 'Yalta 2, 3, 4', con una redistribución de influencia", declaró Zelenski a los periodistas, en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias aliadas dividieron las esferas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.

Una cumbre que "Rusia desea más que nadie"

El Kremlin ha confirmado que se prepara una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus homólogos de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico prevista para noviembre en Shenzhen.

"Lo que podrían discutir China, Rusia y Estados Unidos aún no ha sido definido claramente", reconoció Zelenski, quien ve en esa cita un riesgo diplomático para Kiev.

"Rusia desea esta reunión más que nadie", aseguró el presidente ucraniano, advirtiendo de que darle a Moscú un espacio de negociación de alto nivel sin la participación de Ucrania podría suponer "otra gran ventaja diplomática" para el Kremlin.

Rusia lleva años buscando un acuerdo amplio con Washington sobre la arquitectura de seguridad europea, en particular el fin de la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras. Moscú sostiene que su invasión de Ucrania fue una respuesta a esa supuesta amenaza, una justificación que Kiev y sus aliados rechazan de plano.

La carrera contra el reloj antes de Shenzhen

Ucrania y Rusia tienen previsto reunirse en noviembre en Emiratos Árabes Unidos con emisarios estadounidenses para intentar reactivar las conversaciones de paz. Aunque aún no hay fecha confirmada, Zelenski quiere que esa cita se celebre antes de la cumbre de Shenzhen, para que Ucrania no llegue a ella con las decisiones ya tomadas por otros.

En paralelo, Kiev ha pedido a Washington un aumento del suministro de misiles Patriot, cruciales para interceptar los ataques rusos. Según Zelenski, Ucrania recibe actualmente 12 sistemas Patriot al mes, pero necesita derribar 150 misiles balísticos mensuales, una brecha que deja a las ciudades ucranianas expuestas durante los bombardeos.

Kiev también busca un acuerdo para frenar los ataques contra la infraestructura energética antes de que llegue el invierno, así como una tregua marítima que proteja sus exportaciones de grano. Moscú, sin embargo, se niega a aceptar pausas parciales mientras no se alcance un acuerdo de paz definitivo.