Músico Neil Young presentó el lunes una demanda de 10 millones de dólares contra el Comité Trump 47, alegando una infracción de los derechos de autor por el uso de Rockin' in a Free World en un mitin de campaña.

En la demanda, Young alega que su éxito de 1989 sonó justo antes de que el presidente Donald Trump subiera al escenario en Youngstown, Ohio, el 12 de octubre, según informó The Hill.

Según la demanda, la canción es un "himno mordaz que contrasta las promesas vacías de la retórica política estadounidense con las duras realidades a las que se enfrentan los pobres, las personas sin hogar y los olvidados".

De acuerdo al escrito, la canción pretende reflejar la ironía de "celebrar una libertad que, evidentemente, no todos comparten", lo cual es "lo contrario de todo aquello que Donald J. Trump defiende".

Young ya ha presentado anteriormente demandas por infracción de derechos de autor cuando la campaña de Trump ha utilizado sus canciones.

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