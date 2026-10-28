El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó este miércoles a Florida tras abandonar Brasil en medio de una investigación judicial, apenas tres días después de caer en las elecciones presidenciales frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 45 años, aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami, acompañado de su esposa y sus dos hijas, luego de un recorrido por Argentina y Ecuador que generó confusión sobre su paradero y abrió un nuevo frente de tensión diplomática en la región.

La llegada fue constatada por un periodista de la agencia AFP. Por su parte, Associated Press informó de que el senador había salido de Brasil pese a una orden del Tribunal Supremo Federal que le exigía entregar sus pasaportes, en el marco de investigaciones por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

El recorrido de Bolsonaro: de Brasil a Miami

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, el senador cruzó la frontera el martes a las 10:50 de la noche por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con la provincia argentina de Misiones.

Las autoridades aseguraron que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados en territorio argentino.

Poco después, abordaron un vuelo privado de la compañía Baires Fly desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. La aeronave realizó una escala antes de continuar hacia Florida.

El recorrido fue confirmado por Reuters, que también señaló que el senador había negado públicamente su intención de abandonar Brasil.

Trump autoriza su entrada mientras Lula cuestiona la salida

La Administración del presidente Donald Trump confirmó que concedería visas de entrada a Bolsonaro y su familia.

Trump, aliado político de los Bolsonaro, cuestionó el resultado electoral brasileño y calificó los comicios de extraños.

Por su parte, Lula criticó la salida de su rival y sostuvo que debería haberse quedado en Brasil para defenderse de las acusaciones judiciales.

El episodio también coloca bajo presión la relación entre Brasil y Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, respaldó públicamente la candidatura de Bolsonaro e incluso participó en su campaña.

Una derrota electoral y varias investigaciones judiciales

Bolsonaro perdió la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre por una diferencia aproximada de 4,4 millones de votos. Sin embargo, cuestionó el resultado y planteó impugnar la votación.

La justicia brasileña lo investiga en dos causas relacionadas con presuntas irregularidades financieras. Según AP, una de ellas incluye sospechas de lavado de dinero mediante una empresa de apuestas deportivas y descuentos fraudulentos aplicados a pensiones de adultos mayores.

El senador niega haber cometido irregularidades y ha denunciado las investigaciones como una forma de intimidación política.