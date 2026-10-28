Elon Musk aporta 5 millones de dólares a Abbott en la recta final de las midterms, en plena batalla por los centros de datos en Texas

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, llega a la recta final de las elecciones de mitad de mandato con una clara superioridad en recursos de campaña frente a su rival demócrata, Gina Hinojosa. Entre las aportaciones destacadas figura una donación de 5 millones de dólares de Elon Musk, en un contexto en el que el debate sobre los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los ejes de la contienda.

Ventaja en caja y origen de los fondos

Según los registros de financiación electoral correspondientes al periodo que finalizó el 24 de octubre, Abbott recaudó 26 millones de dólares. Una parte significativa de esa cifra, al menos 6 millones, procede de Musk y de otros actores vinculados al sector tecnológico y a los centros de datos, de acuerdo con el análisis de Politico. A una semana de los comicios del 3 de noviembre, su principal comité de acción política disponía de unos 8,6 millones de dólares en efectivo.

Hinojosa, por su parte, recaudó 17,5 millones de dólares en el mismo periodo, con aportaciones de sindicatos, organizaciones demócratas nacionales y un millón de dólares del gobernador de Illinois, JB Pritzker. Sin embargo, su cuenta de campaña contaba con menos de un millón de dólares en la fase final de la campaña.

El papel de Texas en la inteligencia artificial

Abbott ha defendido públicamente la intención de convertir Texas en un referente del desarrollo de la inteligencia artificial. En los últimos meses ordenó a las agencias estatales una pausa temporal en los permisos para nuevos proyectos de centros de datos, medida que ha justificado como una forma de establecer directrices y de garantizar que estas instalaciones resulten beneficiosas para las comunidades. El propio gobernador ha señalado que se trata de exigir "directrices y salvaguardas" y de que los proyectos sean "aditivos".

La candidata demócrata ha intentado convertir los vínculos de Abbott con el sector tecnológico en uno de los ejes centrales de su campaña. El martes, en un comunicado emitido tras conocerse la donación de 5 millones de dólares de Elon Musk, Hinojosa enmarcó la contienda con estas palabras: "Esta es la lucha de estas elecciones: ¿Texas pertenece al pueblo o es el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos aquí?".