Publicado por ben whedon 17 de septiembre, 2026

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el miércoles un informe en el que se afirma que el gigante demócrata de la recaudación de fondos ActBlue había participado en un "encubrimiento" de donaciones presuntamente fraudulentas.

"Nuestra investigación reveló que ActBlue debilitó las medidas de protección contra el fraude a pesar de detectar importantes campañas fraudulentas, incluidas varias procedentes de fuentes extranjeras", declaró el comité el día X.

ActBlue negó haber cometido irregularidades

ActBlue ha negado cualquier irregularidad. Tras la publicación, la organización facilitó la siguiente declaración:

"No hay nada que ver aquí. Después de que publicáramos las conclusiones de un análisis forense independiente que desmontaba por completo una de las principales acusaciones que han vertido contra ActBlue, los republicanos se niegan a pasar página. En cambio, están orquestando otra maniobra política antes de salir precipitadamente de la ciudad semanas antes de lo previsto para ir a hacer campaña. Esta campaña coordinada contra ActBlue no tiene que ver con los hechos ni con la legislación, sino con los esfuerzos de los republicanos por silenciar a las organizaciones que, en su opinión, amenazan su agenda".

El Partido Republicano acusó a ActBlue de aceptar donaciones extranjeras y de "encubrir" dichas transacciones

El propio informe se facilitó en primer lugar a Fox News, que destacó lo que el comité consideró un enfoque laxo en materia de prevención del fraude. En particular, los republicanos acusaron a la plataforma de aceptar donaciones extranjeras y de "encubrir" dichas transacciones.

"La supervisión de las comisiones ha revelado que ActBlue, según sus propias palabras, decidió adoptar "un enfoque más indulgente" en materia de prevención del fraude en 2024, debilitando sus políticas de prevención del fraude al menos en dos ocasiones, a pesar de que las evaluaciones internas mostraban que estos cambios darían lugar a un aumento cuantificable de las contribuciones fraudulentas", afirmaba el informe.

El principal medio de recaudación de fondos para los candidatos demócratas y las causas de izquierdas

La plataforma es el principal medio de recaudación de fondos para los candidatos demócratas y las causas de izquierdas.

Varios miembros de la junta directiva de ActBlue han invocado recientemente la Quinta Enmienda para evitar responder a preguntas ante la Comisión de Supervisión y Administración de la Cámara de Representantes.