El hermano de la Princesa Diana rompe el silencio sobre Carlos III y Buckingham sale a responder

Personas se reúnen para rendir homenaje en el aniversario de la muerte de la princesa Diana AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2026

En un acto inusual, el Palacio de Buckingham respondió a las acusaciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, quien sostiene que el rey Carlos III afirmó que su exesposa sería olvidada "muy pronto" apenas unos días después de su muerte en 1997.

Las afirmaciones aparecen en Swan Song: Diana, My Sister, el nuevo libro de Spencer, que será publicado próximamente y del que el diario británico Daily Mail adelantó algunos extractos. Reuters y Associated Press también recogieron las acusaciones y la posterior respuesta de la Casa Real.

Según Spencer, el comentario se produjo durante una fuerte discusión con quien entonces era el príncipe Carlos sobre los preparativos del funeral de Diana y, en particular, sobre la decisión de que sus hijos Guillermo y Enrique, de 15 y 12 años en aquel momento, caminaran detrás del féretro.

El hermano de la princesa asegura que se opuso a la participación de los jóvenes porque consideraba que Diana no habría querido someterlos a una exposición pública de semejante magnitud.

Spencer relata que durante una conversación telefónica interpretó la actitud de Carlos como una muestra de desprecio hacia Diana y de rechazo a la enorme reacción pública provocada por su muerte. Según su versión, Carlos le habría dicho: "Puede estar seguro de que la olvidaremos muy pronto".

Buckingham respondió de manera inusualmente directa.

Aunque recordó que la Casa Real no suele comentar libros sobre sus miembros, un portavoz señaló que Carlos III es consciente de que "el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos", incluso décadas después de una muerte.

La declaración supone una rara intervención pública de Palacio frente a un relato relacionado con los días posteriores a la muerte de Diana.

La disputa por Guillermo y Enrique

Diana murió a los 36 años el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico en París. Su funeral se celebró en Londres el 6 de septiembre de ese año.

Guillermo y Enrique caminaron entonces detrás del féretro de su madre junto a su padre, el príncipe Carlos; su abuelo, el príncipe Felipe; y Charles Spencer, en una de las imágenes más recordadas de aquel funeral.

Spencer pronunció ese día el discurso fúnebre dedicado a su hermana y prometió que la familia materna protegería a sus hijos.

El nuevo libro pretende ofrecer, según explicó anteriormente el propio Spencer, su versión de la historia de Diana y de los acontecimientos que rodearon su muerte, a las puertas del 30 aniversario del fallecimiento de la princesa en 2027.