Von der Leyen propone que Canadá sea el primer 'miembro asociado' de la Unión Europea
La presidenta de la Comisión Europea planteó elevar la relación con Ottawa a un nivel sin precedentes, en momentos de crecientes tensiones comerciales de Canadá y la UE con Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer 'miembro asociado' de la Unión Europea, una fórmula inédita con la que Bruselas busca profundizar sus vínculos políticos, económicos y de seguridad con Ottawa.
“Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, declaró Von der Leyen durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, según informó AFP. La propuesta recibió una ovación de los eurodiputados.
Reuters confirmó que la iniciativa pretende abrir una nueva etapa en la relación entre ambas partes, aunque el concepto de 'miembro asociado' no constituye actualmente una categoría jurídica establecida en los tratados de la Unión Europea. Carney ha señalado, además, que Canadá busca una “alianza única” con Europa y no una adhesión plena al bloque.
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Una alianza más allá del comercio
Von der Leyen planteó avanzar desde una relación centrada principalmente en el comercio hacia una “alianza para el futuro” que abarque áreas estratégicas como defensa, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, ciberseguridad, baterías y manufactura avanzada.
“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa”, afirmó la dirigente europea, según AFP, quien también propuso convertir la cooperación en el Ártico en uno de los principales proyectos conjuntos.
Canadá y la UE mantienen desde hace años una estrecha relación comercial mediante el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA). Según Von der Leyen, el intercambio bilateral ha aumentado más de 75% en menos de una década.
Ottawa también ha profundizado recientemente su cooperación con Europa en materia de defensa y se convirtió en el primer país no europeo en incorporarse a un importante esquema comunitario de financiación y adquisición militar.
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El factor Estados Unidos
La Unión Europea también busca ampliar sus alianzas en un escenario internacional marcado por las tensiones comerciales con Washington y Pekín y por la guerra en Ucrania.
Von der Leyen insistió, sin embargo, en que la iniciativa canadiense “no está dirigida contra nadie”, sino que pretende reforzar intereses compartidos.
“Compartimos un océano, un conjunto de valores, una manera de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido”, dijo.
Carney fue este miércoles invitado de honor al debate sobre el Estado de la Unión y se convertirá el jueves 17 de septiembre en protagonista de una intervención formal ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, según la agenda oficial de la institución.