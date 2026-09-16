Lluvias intensas y calor récord amenazan a varias regiones del país esta semana

Una mujer se limpia la cara del sudor durante una ola de calor (Archivo) AFP.

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó varios días de lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas inusualmente elevadas en distintas regiones del país, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, un frente de movimiento lento mantendrá el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones repentinas en las Grandes Llanuras del norte y el valle de Misuri. Al mismo tiempo, la entrada de humedad monzónica favorecerá las lluvias en la región de Four Corners, mientras que el sur del país continuará bajo condiciones de calor extremo.

Riesgo de inundaciones en las Grandes Llanuras y el suroeste

Durante la mañana de este miércoles, se esperan lluvias intensas e inundaciones repentinas en el noreste de Kansas y el noroeste de Misuri, debido a la formación de bandas de tormentas y precipitaciones que pasarán repetidamente sobre las mismas zonas.

El NWS mantiene un riesgo moderado de lluvias excesivas para estas áreas. A medida que avance la tarde, el frente comenzará a desplazarse hacia el norte, trasladando el riesgo de precipitaciones intensas hacia las Grandes Llanuras del norte, el Medio Oeste superior y el valle de Ohio, donde podrían registrarse nuevas tormentas hasta el viernes.

En el suroeste, una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá la entrada de humedad monzónica hacia la región de Four Corners. Las autoridades meteorológicas elevaron a moderado el riesgo de lluvias excesivas para partes del sur de Arizona y Nuevo México durante este miércoles.

En las zonas donde se concentren las tormentas, podrían acumularse entre dos y tres pulgadas de lluvia.

Aunque la cobertura de las precipitaciones disminuirá el jueves, el NWS advierte que las inundaciones repentinas seguirán siendo una preocupación, especialmente en las áreas donde las nuevas tormentas coincidan con las lluvias registradas durante esta jornada.

Lluvias diarias en Florida

En Florida, un frente estacionario situado en el límite sur de la cúpula de calor se desplazará a través de la península y favorecerá la aparición de lluvias intensas durante varios días.

Sin embargo, el pronóstico del NWS no contempla un riesgo de precipitaciones excesivas asociado a esta actividad.