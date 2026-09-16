Trump aprueba una venta de armas a Israel por $2.800 millones, con 40.000 bombas de una tonelada incluidas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2026

La Administración Trump aprobó este martes una venta de bombas pesadas a Israel por $2.800 millones, cifra que representa una de las mayores entregas de municiones de Estados Unidos a ese país en los últimos años, según confirmó un funcionario estadounidense al New York Times.

La noticia llega en momentos en que el respaldo público estadounidense hacia Israel viene de capa caída tras el desgaste de la guerra en Gaza, incluyendo la ruptura del apoyo bipartidista hacia un aliado histórico de Washington.

El paquete incluye 40.000 bombas de una tonelada, repartidas en partes iguales entre los modelos MK-84 y BLU-117, ambos de 2.000 libras, reveló el NYT. También contempla 20.000 ojivas penetrantes antibúnker I-2000, diseñadas para atravesar tierra, roca o concreto antes de detonar. Una explosión de este tipo de bomba puede resultar letal a más de 1.000 pies de distancia y dejar un cráter de hasta 50 pies de profundidad.

El uso de estas armas en zonas densamente pobladas de Gaza y Líbano ya había generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos y de varios gobiernos extranjeros que critican la ofensiva en lo que consideran territorio palestino.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump autoriza un envío de este calibre. En febrero, su Administración ya había aprobado una venta similar por $2.700 millones, que incluyó 35.000 bombas de una tonelada de los mismos modelos. Meses antes, apenas asumido su segundo mandato, Trump también había destrabado un envío de bombas de 2.000 libras que la Administración Biden mantenía congelado desde mediados de 2024, por preocupaciones sobre su impacto en la población civil.

El mecanismo para avanzar con este tipo de ventas le da a la Casa Blanca bastante margen de maniobra. Aunque el Departamento de Estado suele enviar este tipo de propuestas al Congreso para obtener una aprobación informal, el secretario de Estado, Marco Rubio, puede recurrir a poderes de emergencia para avanzar con la venta sin ese paso, algo que ya hizo en el pasado. Para frenar un acuerdo de este tipo, tanto la Cámara de Representantes como el Senado necesitarían aprobar una resolución con el respaldo de dos tercios de cada Cámara, el umbral necesario para superar un eventual veto presidencial. En este contexto, eso sería un hecho realmente sorpresivo.

La aprobación llega en un momento particular para la relación entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Pese a las fricciones recientes entre ambos por las operaciones militares de Israel en Gaza, Líbano e Irán, Trump mantiene un respaldo firme al país. Netanyahu, de hecho, se espera que viaje a Nueva York la próxima semana para participar en la Asamblea General de la ONU.

Israel, mientras tanto, ha defendido el uso de este tipo de municiones argumentando que Hamás y Hezbolá se esconden deliberadamente entre la población civil, en búnkeres y túneles que solo pueden destruirse con armamento de este calibre. Sin embargo, varios analistas militares y exfuncionarios estadounidenses cuestionan si Israel realmente agotó las alternativas menos destructivas antes de recurrir a estas bombas de alto impacto.