La reportera de NBC4 Eliana Moreno y otras dos personas fallecen en un accidente de helicóptero en Los Ángeles

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2026

La reportera de NBC4 Eliana Moreno perdió la vida junto al piloto que manejaba un helicóptero de la cadena que se estrelló en la localidad de Chastworth, en Los Ángeles. El equipo cubría el accidente entre una camioneta y un autobús en la zona, que estaba llena de helicópteros de medios buscando las mejores imágenes para su cobertura.

Imágenes aéreas mostraron un gran incendio que parecía involucrar contenedores de carga y autos, además de los restos de un helicóptero, cuyos rotores y cola destrozados se veían entre las llamas.

Confirmación en directo de la tragedia

La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo de que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams.

Gran despliegue de bomberos

Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

"Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida", indicó un comunicado.

Los Ángeles, un mercado de agresiva competición para los medios

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las estaciones de televisión compiten agresivamente por las historias.

Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones de autos espectaculares.