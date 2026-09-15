Culiacán se rebela contra la violencia del Cártel de Sinaloa: miles marchan para exigir la paz

Un manifestante sostiene una pancarta "Prometieron paz. Nos entregaron miedo" en la Marcha por la Paz en Culiacán. AFP

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2026

Miles de personas marcharon el fin de semana en la ciudad mexicana de Culiacán para protestar por las muertes provocadas por la guerra entre dos facciones rivales del Cártel de Sinaloa, informó AFP.

Vestidos de blanco, los manifestantes soltaron decenas de globos blancos antes de caminar hacia la catedral de la capital del estado de Sinaloa al grito de “Queremos paz”.

Entre las pancartas podía leerse: “Estoy harto de vivir con miedo”.

El obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, pidió a los integrantes de los grupos criminales detener la violencia. “Ningún territorio y ninguna ambición vale más que una vida humana”, afirmó.

La manifestación fue organizada por la Iglesia católica junto con empresarios y familiares de personas desaparecidas.

Más de 3.000 muertos en dos años

Desde septiembre de 2024, Sinaloa se encuentra sumido en una guerra entre facciones rivales leales a las familias de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, cofundadores del cártel que actualmente cumplen cadenas perpetuas en Estados Unidos.

Las acusaciones internas de traición desencadenaron la violencia entre ambos grupos.

Los tiroteos diarios y los bloqueos de carreteras han provocado cierres de negocios y suspensiones de clases, mientras Sinaloa se convirtió en el estado más peligroso de México.

En dos años, la cifra de muertos ha superado los 3.000, incluidos numerosos civiles atrapados en medio de los enfrentamientos.

Maricela Pérez, de 62 años, participó en la marcha llevando un retrato de su hijo Miguel, de 36 años, quien murió baleado en mayo en una cancha de voleibol. “No queremos más muertes así, más asesinatos”, dijo entre lágrimas a AFP.

Marlene León, de 33 años, otra de las manifestantes, aseguró que la población se siente abandonada. “Es terrible. Nos sentimos abandonados y creemos que esta marcha es una forma de expresar que, a pesar del paso del tiempo, no hemos normalizado la violencia y queremos paz”, declaró.

VIDEO: Culiacán sale a las calles tras dos años de violencia