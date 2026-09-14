Desde filtraciones informáticas en el ámbito nacional hasta el contrabando de patógenos: la amenaza china es alarmante

Tras años de respuesta moderada bajo el mandato del expresidente Joe Biden, la Administración Trump está sacando a la luz a un ritmo vertiginoso las actividades agresivas y maliciosas de China contra Estados Unidos, incluso mientras el líder comunista de Pekín se prepara para visitar Washington.

Es probable que la seguridad nacional ocupe un lugar destacado en las conversaciones previas a la reunión, dados los recientes incidentes relacionados con China, que abarcan desde la seguridad fronteriza hasta la investigación académica en universidades estadounidenses, pasando por el desarrollo de la inteligencia artificial, el transporte marítimo internacional y la recopilación de inteligencia militar.

En uno de los casos más recientes, un ciudadano chino fue acusado de manipular ordenadores en varias instalaciones fronterizas de Maine.

Según The Maine Wire, Terry Jiajia Liu retiró componentes informáticos de los dispositivos utilizados por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y los sustituyó por modelos más antiguos o con menos prestaciones.

La fiscalía no alegó que Liu instalara software malicioso en los ordenadores ni que transmitiera información clasificada a China, pero el incidente suscitó dudas sobre la seguridad en las instalaciones informáticas federales.

Hubo otros casos relacionados con la supuesta influencia china en EEUU

La Universidad Estatal de Ohio acordó pagar 2,1 millones de dólares para resolver las acusaciones federales de que no había revelado vínculos con China relacionados con investigadores universitarios, Just the News informó. La universidad no admitió ninguna responsabilidad.

Un periodista estadounidense de origen chino fue condenado la semana pasada a dos años de prisión tras declararse culpable de actuar como agente no registrado de China. Había facilitado informes confidenciales a funcionarios chinos y recibió unos 100 000 dólares entre 2018 y 2022, según la fiscalía.

Las autoridades también expresaron su preocupación por las actividades chinas en el sector del transporte marítimo.

Las autoridades estadounidenses acusaron al gigante naviero estatal chino COSCO de utilizar equipos a bordo de sus buques para rastrear comunicaciones militares. Pekín ha negado las acusaciones, que Just the News publicó en primicia.

La inteligencia artificial ha sido otro motivo de controversia. Anthropic, la empresa creadora de Claude, ha afirmado que personas vinculadas a China intentaron utilizar el programa de IA para el desarrollo de tecnología militar, la recopilación de información y la investigación de armas biológicas que podrían suponer una amenaza para la salud pública.

Anthropic afirmó que un grupo vinculado a China había utilizado Claude para colaborar en la guerra electrónica y en evaluaciones de sistemas militares. La empresa calificó estos incidentes como prueba de que el uso malintencionado de la inteligencia artificial avanzada estaba "evolucionando rápidamente".

Además, The Wall Street Journal informó recientemente de que funcionarios estadounidenses creían que Irán había utilizado imágenes satelitales proporcionadas por China para planear un ataque en el que murieron tres militares estadounidenses en Jordania.

Las autoridades no alegaron que China tuviera conocimiento previo del ataque.

En cambio, afirmaron que Irán utilizó imágenes de satélite comerciales obtenidas de empresas chinas para identificar y verificar el objetivo.

China ha negado cualquier irregularidad, según el informe.

Además, el equipo de XSafety de la plataforma de redes sociales X investigó cuentas falsas vinculadas a China que formaban parte de una operación de influencia contra los centros de datos.

El departamento de Departamento de Asuntos Gubernamentales Globales de X informó a finales de agosto de que el equipo había identificado una granja de bots que gestionaba unas 200 000 cuentas. Aproximadamente 200 de esas cuentas publicaron contenido contrario a los centros de datos, según informó X.

La recopilación de incidentes vinculados a China pone de manifiesto la variedad de cuestiones que las autoridades estadounidenses han estado analizando con mayor detenimiento en los últimos meses.

Se espera que Trump se reúna con Xi a finales de este mes para debatir sobre comercio y tecnología, incluyendo temas como la carrera por la inteligencia artificial.

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