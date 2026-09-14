Trump descarta intervenir en el caso Lindsay Clancy: “Es una situación estatal”

Publicado por Carlos Dominguez 14 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump señaló este domingo, en declaraciones a periodistas en la pista del aeropuerto de Shannon, en Irlanda, al partir hacia EEUU, que no tiene intención de intervenir en el caso de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, tras la petición pública de su abogado de que le conceda un indulto.

"No hay ganador aquí": la respuesta de Trump

Cuando se le preguntó directamente si indultaría a Clancy, Trump describió el caso como "muy triste", pero subrayó que se trata de una "situación estatal", no federal. "No hay ganador aquí. No hay victoria, hagas lo que hagas. Tres niños están muertos", declaró el presidente.

Trump añadió que la resolución debe llegar desde el ámbito local, aunque elogió la labor del letrado defensor: "Es un buen abogado. He oído de otras personas que es un muy buen abogado. Espero que puedan arreglarlo. Es algo que tienen que arreglar ellos… No hay victoria ahí".

La petición de indulto y los límites constitucionales

La reacción presidencial llega después de que Kevin Reddington, abogado de Clancy, pidiera públicamente a Trump que indultara a su cliente, a pesar de reconocer que el presidente carece de autoridad para indultar en un asunto estatal. Reddington había expresado su esperanza de que Trump pudiera, al menos, influir en el desenlace del caso.

En declaraciones anteriores, Trump ya había advertido de que Clancy tendría que "pagar el precio" por las muertes, aunque reconoció la gravedad de su estado mental: "Supongo que habrá otro juicio. Es una situación terrible. Ella hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor. Pero ya verán cuál es el precio a pagar. Será un centro psiquiátrico o la cárcel o algo así".