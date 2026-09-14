Trump descarta intervenir en el caso Lindsay Clancy: “Es una situación estatal”
La reacción presidencial llega después de que Kevin Reddington, abogado de Clancy, pidiera públicamente a Trump que indultara a su cliente, a pesar de reconocer que el presidente carece de autoridad para indultar en un asunto estatal.
El presidente Donald Trump señaló este domingo, en declaraciones a periodistas en la pista del aeropuerto de Shannon, en Irlanda, al partir hacia EEUU, que no tiene intención de intervenir en el caso de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, tras la petición pública de su abogado de que le conceda un indulto.
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"No hay ganador aquí": la respuesta de Trump
Cuando se le preguntó directamente si indultaría a Clancy, Trump describió el caso como "muy triste", pero subrayó que se trata de una "situación estatal", no federal. "No hay ganador aquí. No hay victoria, hagas lo que hagas. Tres niños están muertos", declaró el presidente.
Trump añadió que la resolución debe llegar desde el ámbito local, aunque elogió la labor del letrado defensor: "Es un buen abogado. He oído de otras personas que es un muy buen abogado. Espero que puedan arreglarlo. Es algo que tienen que arreglar ellos… No hay victoria ahí".
La petición de indulto y los límites constitucionales
La reacción presidencial llega después de que Kevin Reddington, abogado de Clancy, pidiera públicamente a Trump que indultara a su cliente, a pesar de reconocer que el presidente carece de autoridad para indultar en un asunto estatal. Reddington había expresado su esperanza de que Trump pudiera, al menos, influir en el desenlace del caso.
En declaraciones anteriores, Trump ya había advertido de que Clancy tendría que "pagar el precio" por las muertes, aunque reconoció la gravedad de su estado mental: "Supongo que habrá otro juicio. Es una situación terrible. Ella hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor. Pero ya verán cuál es el precio a pagar. Será un centro psiquiátrico o la cárcel o algo así".
El caso: tres muertes y un jurado dividido
Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico severo pero poco frecuente que provoca una pérdida súbita de la realidad tras el parto. Según explicó Reddington en Good Morning America, Clancy fue tratada por una psiquiatra que, según el abogado, llevaba apenas un mes de ejercicio y se presentaba como experta en posparto; Reddington sostuvo que esa atención y la medicación que le recetaron fueron "lo peor que pudo haberle pasado".
El primer juicio terminó en juicio nulo a principios de este mes, después de que el jurado quedara bloqueado tras cerca de una semana de deliberaciones. Según el portavoz del jurado y varios miembros del panel que hablaron después con NBC, la votación quedó 11 a 1: once jurados se inclinaban por considerarla no responsable penalmente por demencia y un jurado se negó a emitir ese veredicto. Ahora se enfrenta a un posible nuevo juicio.