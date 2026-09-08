El abogado de Lindsay Clancy solicita al presidente Trump que indulte a su cliente

Publicado por Joseph Weber 8 de septiembre, 2026

El abogado principal de Lindsay Clancy, cuyo juicio por asesinato relacionado con la muerte de sus tres hijos pequeños terminó la semana pasada en un jurado en desacuerdo, pide al presidente Trump que indulte a su clienta.

"Señor presidente, espero que tenga en cuenta a esta joven y la persona que es, lo que ha tenido que pasar, y que considere concederle un indulto", declaró el martes el abogado Kevin Reddington en una entrevista en Good Morning America.

Reddington también afirmó que tiene esperanzas de que se alcance un acuerdo entre la defensa y el fiscal del distrito.

Clancy se declaró inocente de tres cargos de asesinato por la muerte, el 24 de enero de 2023, de su hija Cora, de 5 años, su hijo Dawson, de 3, y su hijo pequeño Callan en la vivienda familiar situada en las afueras de Boston.

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