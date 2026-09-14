Suecia: el voto de origen inmigrante otorga la victoria a la izquierda en unas elecciones reñidísimas

Publicado por Williams Perdomo 14 de septiembre, 2026

La coalición de izquierda obtuvo el 70% de los votos de los electores de origen no europeo en las elecciones generales de Suecia, frente al 27% de las formaciones de derecha que integran la coalición Tidö. Los datos, atribuidos a la encuesta electoral SVT Valu, fueron publicados el 14 de septiembre por el medio sueco Kvartal.

Según el desglose, los socialdemócratas obtuvieron el 38% de los votos de este grupo de electores, mientras que el Partido de la Izquierda alcanzó el 21% y los Verdes, el 11%. En conjunto, las tres formaciones sumaron el 70% del respaldo, frente al 27% de los partidos de derecha de la coalición Tidö.

El resultado se conoce en unos comicios en los que, con más del 90% de los votos escrutados, cuatro partidos de la oposición encabezados por la socialdemócrata Magdalena Andersson mantenían una ventaja de tres escaños en el Parlamento, compuesto por 349 diputados, sobre la alianza del primer ministro Ulf Kristersson.

"Por ahora, estamos en cabeza. Y si eso se confirma, Suecia tendrá un nuevo Gobierno", afirmó Andersson ante sus seguidores. La política, de 59 años, fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Suecia, entre 2021 y 2022.

Sin embargo, su partido, el Socialdemócrata, también se encaminaba a obtener su peor resultado en más de un siglo, con el 28% de los votos.

Kristersson aseguró que respetaría los intentos de Andersson de formar Gobierno junto a los otros tres partidos de izquierda si se confirmaban los resultados. No obstante, señaló que las diferencias entre esas formaciones, especialmente entre el Partido de la Izquierda y el Partido del Centro, dificultarían la elaboración de un programa de Gobierno común.

Los Demócratas de Suecia pierden apoyo

Una de las principales sorpresas de la noche fue el retroceso de los Demócratas de Suecia, que obtuvieron el 17,6% de los votos, frente al 20,6% registrado en 2022. Se trata de la primera pérdida de apoyo electoral del partido desde su entrada en el Parlamento en 2010.

Su líder, Jimmie Åkesson, reconoció que la formación había perdido algunos puntos porcentuales respecto a los comicios anteriores, aunque destacó que sus simpatizantes ya no sienten la misma dificultad para expresar públicamente su respaldo.

Durante los últimos cuatro años, Kristersson ha encabezado un Gobierno de coalición minoritario respaldado por los Demócratas de Suecia, que han tenido influencia sobre las políticas del Ejecutivo a cambio de su apoyo parlamentario. El primer ministro había prometido conceder al partido puestos clave en el gabinete si la derecha ganaba las elecciones.