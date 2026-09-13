"El genocidio en curso contra los cristianos": la persecución extremista de los cristianos, mayo de 2026

13 de septiembre, 2026

Entre los asesinatos y abusos que los musulmanes infligieron a los cristianos a lo largo del mes de mayo de 2026 se encuentran los siguientes.

Masacre de cristianos por parte de musulmanes

Nigeria: El 3 de mayo, "hombres armados musulmanes de la etnia fulani mataron a cinco cristianos en un nuevo ataque contra la aldea de Fan", según informó el residente Bot James informó. Las víctimas sufrieron una emboscada cuando regresaban a casa tras sus actividades comerciales. Los asaltantes fulani de ese mismo condado también mataron a dos cristianos en la aldea de Kassa el 27 de abril y a cuatro cristianos —además de herir a otros cinco— en la aldea de Hurum el 19 de abril.

El 8 de mayo, hombres armados musulmanes fulani asesinaron a 13 cristianos en un ataque perpetrado antes del amanecer contra la comunidad de Ngbra Zongo, en el estado de Plateau. "El ataque ha dejado a docenas de otros cristianos heridos y a cientos más desplazados", relató un portavoz de la comunidad. Entre los fallecidos había tres mujeres embarazadas.

Un residente, Lawrence Zongo, señaló que los hombres armados "se desplazaron de una casa a otra atacando a las víctimas cristianas en sus hogares". En la misma zona se han producido repetidos ataques contra comunidades cristianas. El 26 de abril, en la zona de Rim, milicias fulani asesinaron al pastor Ayuba Choji, a su esposa y a sus dos hijos. Los líderes de la Iglesia se refirieron a ellos como "mártires cuyas vidas se han cobrado en el genocidio en curso contra los cristianos en Nigeria".

Según un informe del 20 de mayo, un profesor de matemáticas cristiano, Michael Oyedokun, fue decapitado después de que terroristas islámicos atacaran dos institutos de secundaria en el estado de Oyo y secuestraran a decenas de profesores y alumnos. Posteriormente se difundió un vídeo de la matanza. El ataque coordinado tuvo como objetivo colegios situados en comunidades predominantemente cristianas, con un total estimado de 39 alumnos y siete profesores secuestrados.

El 23 de mayo, unos hombres armados atacaron una vigilia de oración nocturna en una iglesia de la aldea de Elerin, en el estado de Kwara, matando a tres cristianos y secuestrando a otros 15. Los asaltantes abrieron fuego contra los fieles antes de secuestrar a miembros de la congregación y huir hacia la vegetación cercana.

El 31 de mayo, hombres armados musulmanes fulani atacaron la aldea de Gwomjang, de mayoría cristiana, en el estado de Plateau, matando a ocho cristianos —cuatro hombres y cuatro mujeres— e hiriendo al menos a 15. El asalto comenzó por la tarde, poco después de que terminaran los servicios religiosos, cuando los residentes regresaban a sus hogares. Según testigos presenciales, los atacantes abrieron fuego contra los civiles y luego huyeron.

República Democrática del Congo: El 13 de mayo, militantes musulmanes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde islámico afiliado al ISIS, atacaron a cristianos en Biakato, matando a 21 e incendiando viviendas. Un superviviente recordó:

"Los rebeldes llegaron por la noche y empezaron a atar a la gente. Luego comenzaron a matar a muchos cristianos que clamaban a Jesucristo. Yo me había escondido debajo de la cama. Después de eso, empecé a oír el ruido de las pangas (cuchillos grandes) al clavarse en los cuerpos de los cristianos y los gritos de mucha gente pidiendo ayuda".

El 19 de mayo, el mismo grupo terrorista asesinó a al menos 17 cristianos en las aldeas de Mambasa, mientras la región se enfrentaba además a un grave brote de ébola, lo que agravó la crisis humanitaria.

El 30 de mayo, el mismo grupo terrorista islámico asesinó al menos a otros siete cristianos en un ataque nocturno contra el barrio de Ngadi, en Beni. A las víctimas se les impidió huir y, posteriormente, fueron ejecutadas. Un superviviente recordó:

"Nos despertaron y, con un grito islámico —'Allahu Akbar'—, comenzaron los disparos y empezaron a masacrar a la gente como a animales. En medio del caos, logré escapar del campamento. ... Somos pigmeos. No sabemos nada de política, pero nos están matando".

Kenia: Según un informe del 1 de mayo, pastores somalíes musulmanes armados irrumpieron en Kwa Kamari, en Mwingi Norte, condado de Kitui, matando a siete granjeros cristianos e incendiando sus hogares. Una persona quedó en estado crítico. Un testigo recordó: "Al principio se oyó ruido, hombres cantando en árabe, luego disparos, después gritos y, por último, gente corriendo".

Un agricultor de la comunidad afirmó: "Esta gente nos está echando de nuestros propios hogares y granjas. Matan sin piedad, dejando a las familias recurriendo a la oración, sin saber cuál será su destino".

Según un informe del 5 de mayo, unos terroristas somalíes, mientras se desplazaban por las rutas de pastoreo a lo largo de las tierras de cultivo locales, dispararon al azar y asesinaron a James Mutemi, un cristiano de 14 años. "Ningún padre debería pasar por esto", afirmó un líder de la iglesia. La madre del chico dijo:

"Era mi única esperanza. Desde que mi marido falleció el año pasado, él era mi apoyo. Era mi primogénito. Ahora solo me queda un hijo, y no sé cómo voy a seguir adelante. Por favor, recen por nosotros".

El informe añade:

"Aunque Kenia es un país predominantemente cristiano, a menudo se enfrentan a la persecución en el este, donde los musulmanes somalíes se muestran intolerantes con quienes profesan la fe en Cristo".

Pakistán: Según un informe del 27 de mayo, Silas, un joven cristiano de 18 años, sucumbió a las heridas de bala unos días después de que unos hombres musulmanes abrieran fuego contra él y otro joven cristiano. El pastor Imran Amanat condenó el asesinato y advirtió:

"Los cristianos de Pakistán siguen viviendo con miedo. No se debe ignorar la violencia, el acoso y la discriminación contra las minorías".

Los miembros de la comunidad describieron el tiroteo como "otro doloroso ejemplo de la inseguridad a la que se enfrentan los cristianos" y criticaron lo que consideraron una respuesta inadecuada por parte de las autoridades.

Ucrania: Según un informe, al día siguiente del Domingo de Pascua (calendario ortodoxo), un cristiano fue agredido "por otros dos hombres de otra confesión", tras saludar a quienes le rodeaban con la tradicional proclamación pascual: "¡Cristo ha resucitado!" Según un informe, el saludo "provocó la ira de un visitante de 19 años de otra confesión". Se produjo una discusión, durante la cual el hombre "decidió matar a su adversario cristiano" apuñalándolo repetidamente en el cuello y el abdomen. Los agresores huyeron solo después de "asegurarse de que su adversario ya no estaba con vida". La víctima sobrevivió al ataque, aunque por los pelos. La fiscalía solicitó, y el tribunal ordenó, que los dos sospechosos permanecieran en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua. Una imagen pixelada de los dos sospechosos barbudos sugiere un posible origen de Oriente Medio y/o checheno.

Afganistán: Según un informe del 1 de mayo:

"Ser conocido como cristiano en el Afganistán controlado por los talibanes conlleva un peligro mortal... Según se informa, los talibanes registraron puerta por puerta y revisaron los teléfonos inteligentes, en busca de cualquier indicio de conversión al cristianismo.... En realidad, todavía hay creyentes. Pero viven completamente en la clandestinidad... [El culto cristiano] sobrevive en silencio y miedo..... Incluso en los países occidentales, la lucha no termina del todo... Cuando otros afganos se dan cuenta de que alguien no es musulmán, las reacciones pueden cambiar al instante... Muchos nunca se sienten del todo seguros, ni siquiera tras llegar a Occidente. Ser cristiano afgano no es solo una identidad religiosa. Es una condición de constante precaución… Incluso fuera de Afganistán, el miedo no desaparece".

Pakistán: El secuestro, la violación y la conversión forzada de niñas cristianas por parte de musulmanes

El 6 de mayo, un tribunal rechazó el certificado de nacimiento oficial expedido por el Gobierno de Sonia Tariq, una joven cristiana que fue secuestrada cuando era menor de edad, presionada para convertirse al islam y obligada a casarse. Aunque Sonia afirmó que tenía 20 años, que se había convertido voluntariamente y que no deseaba volver con su familia cristiana, el abogado del Tribunal Supremo, Saqib Jillani, afirmó que esas declaraciones se hicieron bajo coacción y que Sonia solo tenía 13 años cuando comenzó a trabajar en un salón de belleza de Lahore, donde fue presionada para abrazar el islam. Tras su desaparición el 7 de noviembre de 2024, su padre denunció inicialmente su desaparición. "Unos días más tarde", dijo Jillani, "Nadeem señaló a la compañera de trabajo musulmana de Sonia, Ayesha Akram, a su padre, Akram Barkat, y a otra persona, Zulfiqar Dogar, acusándolos de secuestrarla con fines de explotación sexual bajo el pretexto de la conversión al islam y el matrimonio". El padre de Sonia dijo que la policía se negó en repetidas ocasiones a ayudar a encontrarla:

"No paraban de decirme que se había convertido al islam y que se había casado por voluntad propia. No nos mostraron ninguna prueba de su matrimonio, pero siguieron presionándome para que dejara de buscarla. Está bastante claro que está bajo su influencia y presión, y por eso insiste en quedarse con ellos".

Según un informe del 11 de mayo, otra joven cristiana, Jia Liaqat, de 16 años, desapareció del domicilio familiar en el Punjab mientras sus padres trabajaban en los campos de un terrateniente musulmán. "Ese mismo día presentamos inmediatamente una denuncia preliminar (FIR) sobre el secuestro de Jia en la comisaría de Burewala", dijo, "pero la policía no hizo ningún esfuerzo por localizarla". El 8 de abril, la familia recibió una llamada por WhatsApp de un hombre musulmán que se identificó como Sohail Riaz, residente en Dubái. Afirmó que Jia se encontraba bajo su custodia y les advirtió que no siguieran adelante con el caso. Masih afirmó que Riaz se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales y que "la había captado con fines de explotación sexual bajo el pretexto del matrimonio".

Posteriormente, la policía informó a la familia de que ella se había convertido al islam y había contraído un nikah (matrimonio islámico) por internet con Riaz el 15 de abril. Tras las quejas de la familia por la inacción policial, los agentes se mostraron hostiles. El 4 de mayo, Jia compareció ante un juez sin la presencia de su familia y declaró que era mayor de edad y que se había convertido al islam y se había casado con Riaz por voluntad propia. Los sospechosos fueron puestos en libertad. "En nuestro país no hay justicia para los pobres, especialmente para quienes pertenecen a comunidades minoritarias", dijo Masih :

"Mi hija es menor de edad y no puede casarse legalmente, pero ni la policía ni el tribunal consideraron necesario verificar su edad. Todos los días nos preocupamos por lo que le sucederá si no podemos rescatarla de la custodia de sus secuestradores".

El 12 de mayo, "un musulmán casado secuestró a una niña [cristiana] de 14 años... la convirtió a la fuerza al islam y se casó con ella, aprovechándose de sus vulnerabilidades médicas y de salud mental para abusar sexualmente de ella". El padre de Nisha Bibi, Abbas Masih, miembro de una iglesia local de los Hermanos, afirmó que las cámaras de seguridad mostraban cómo se marchaba con un hombre de mediana edad, posteriormente identificado como Arshad Habib, un musulmán casado de 41 años que ya tenía tres esposas e hijos fruto de esos matrimonios. "La condición médica de mi hija la convertía en un blanco fácil", dijo Masih. Posteriormente, la policía presentó documentos en los que se afirmaba que Nisha se había convertido al islam y se había casado con Habib tres días después. "Nos sorprendió ver que se presentaran un supuesto certificado de conversión y documentos matrimoniales como prueba de que mi hija se había convertido voluntariamente y se había casado con el acusado", afirmó Masih dijo. "Estos documentos parecen haber sido falsificados para protegerlo de un proceso penal". La abogada de la familia, Zunara Patrick, afirmó que una supuesta declaración del magistrado sostenía que Nisha, de 14 años, tenía en realidad 18, se había convertido y se había casado voluntariamente, y había solicitado protección frente a su familia. Patrick lo rechazó por considerarlo fraudulento:

"Estas acciones indican un patrón deliberado de aprovecharse de jóvenes vulnerables con fines de explotación sexual. En este caso, el acusado parece haber utilizado la conversión religiosa y el matrimonio como tapadera para eludir la acción judicial".

Ataques de musulmanes contra conversos al cristianismo

Somalia: El 28 de mayo, cuatro familiares musulmanes golpearon brutalmente a una mujer cristiana somalí de 22 años, Sofía Ahmed, por abandonar el islam y abrazar el cristianismo. Sofía fue agredida en su casa después de que su tío la interrogara repetidamente sobre su fe. Cuando él regresó con otros tres familiares varones y volvió a exigirle que le dijera si se había convertido al cristianismo, Ahmed dijo: "Me quedé callada", momento en el que se abalanzaron sobre ella de inmediato. Según el informe:

"Los familiares la golpearon con palos y le asestaron un golpe en la nariz con un objeto punzante.... La agresión llamó la atención de los vecinos, que acudieron en gran número, redujeron a los agresores y llamaron a la policía. Los agentes llegaron y detuvieron a los cuatro hombres, pero los padres musulmanes de Ahmed intervinieron y convencieron a la policía para que los pusiera en libertad..."

Según un líder cristiano local,

"Los familiares abogaron posteriormente por la puesta en libertad de los sospechosos, al considerar que sus acciones estaban justificadas debido a la decisión de Ahmed de abandonar el islam y abrazar el cristianismo".

Sofía se sometió a dos operaciones quirúrgicas y, según las últimas noticias, seguía ingresada en el hospital.

Uganda: El 2 de mayo, los suegros musulmanes de un recién convertido al cristianismo lo atrajeron a su casa y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Ochora Awali, de 28 años y padre de un hijo, seguía, según las últimas noticias, recibiendo tratamiento hospitalario por graves lesiones en la cabeza. Awali se convirtió al cristianismo el 31 de diciembre durante una reunión de oración. Tras su conversión, su mujer se marchó con su hijo para irse a vivir con sus padres. El 2 de mayo, su cuñado, Werikhe Aramanzan, le llamó alegando que el niño estaba gravemente enfermo. "Fingió llorar por teléfono para que yo creyera que la situación era grave", explicó Awali. El preocupado padre se apresuró a acudir a la casa junto con el pastor de su iglesia. Al llegar, los suegros le dijeron que entrara solo:

"Empezaron a preguntarme por qué había abandonado el islam y me había convertido al cristianismo. Me acusaron de avergonzar a la familia y de corromper a su hija".

Antes de que pudiera responder con claridad, varios familiares se abalanzaron sobre él. "Uno se me echó encima y empezó a darme puñetazos, mientras otros entraron con palos y me dieron una paliza terrible,", explicó Awali. La paliza lo dejó inconsciente. El pastor huyó en busca de ayuda. Cuando Awali recuperó la conciencia, se encontraba en una clínica, llorando de dolor, sin saber quién lo había llevado allí ni dónde estaba su amigo.

Un informe reveló que dos cristianos conversos fueron finalmente puestos en libertad tras pasar casi dos años en prisión "tras su decisión de abandonar el islam y abrazar el cristianismo". Su encarcelamiento había comenzado después de que familiares y otros miembros de la comunidad musulmana los vincularan falsamente a un caso penal con el fin de castigarlos por abandonar el islam. Su caso pone de relieve cómo el encarcelamiento, el acoso legal y la presión de las familias y las comunidades locales pueden utilizarse contra quienes abrazan el cristianismo. En lugar de abandonar su nueva fe, los conversos se mantuvieron firmes durante todo su encarcelamiento.

Ataques musulmanes contra iglesias cristianas

Mozambique: El 30 de abril, yihadistas afiliados al Estado Islámico incendiaron la histórica iglesia católica de San Luis de Montfort en Meza. Los terroristas prendieron fuego a la iglesia, a los edificios parroquiales y a innumerables viviendas. El arzobispo Antonio Juliasse lo describió como "una escena aterradora, con casas e infraestructuras destruidas, una parroquia histórica reducida a escombros". A los cristianos capturados también se les "obligó a escuchar las proclamas de odio de los yihadistas". En los últimos nueve años, más de 300 cristianos han sido asesinados, prosiguió el arzobispo, añadiendo que "a la mayoría les cortaron el cuello" y que "se han destruido al menos 117 iglesias y capillas, 23 de ellas solo en 2025".

Nigeria: Según un informe del 20 de mayo, pastores fulani armados saquearon e incendiaron parcialmente la iglesia católica de Santiago el Mayor en Adu, en el estado de Taraba. "Atacaron la iglesia, causando daños importantes: ventanas rotas, edificios parroquiales vandalizados y la residencia del sacerdote resultó dañada.". El asalto se describió como "preciso y coordinado", lo que coincide con una alerta de seguridad emitida cuatro días antes.

Siria: Según un comunicado del 13 de mayo comunicado de la Arquidiócesis Ortodoxa Siria de Alepo, se evitó por los pelos una posible catástrofe en este país de mayoría musulmana, cuando un objeto sospechoso cayó de un coche fúnebre que transportaba el cuerpo de un feligrés a la catedral de San Efrén el Sirio para celebrar un funeral. Lo que cayó se describió como "un objeto pequeño y extraño, envuelto en una bolsa negra y bien precintado con cinta adhesiva transparente". Tras la llegada del coche fúnebre, se avisó a la policía y a las fuerzas de seguridad, que cerraron la carretera y llamaron a un equipo de desactivación de explosivos, al sospechar que "podría tratarse de un artefacto explosivo".

Indonesia: Según un informe del 4 de mayo, a la congregación de la Iglesia de Toraja en Sungai Keledang se le impedida de construir un templo a pesar de haber cumplido todos los requisitos administrativos y técnicos en 2025, incluidas las recomendaciones del Foro de Armonía Interreligiosa y del Ministerio de Asuntos Religiosos. El gobierno local denegó la licencia de obras debido a la oposición de grupos de la comunidad local, que portaban pancartas en las que se leía decían: "Nosotros, todos los musulmanes, rechazamos enérgicamente la construcción de una iglesia o lugar de culto, así como cualquier actividad de este tipo en nuestro barrio". El reverendo Hendra Kusuma, de la Alianza Nacional por la Libertad de Religión y Creencias dijo:

"Si a todas las iglesias que cumplen los requisitos se les niega el permiso debido a la presión del rechazo, ¿cuánto tiempo tardará la iglesia en obtener sus derechos y justicia?".

La pastora Meliasni Panggalo afirmó:

"Nuestros servicios se celebran al aire libre, junto a la casa parroquial y bajo su techo. La congregación necesita desesperadamente un edificio eclesiástico permanente para que los servicios de culto no se vean afectados por las condiciones meteorológicas".

El domingo 24 de mayo, los musulmanes volvieron a interrumpieron el culto cristiano cuando miembros del Frente de la Yihad Islámica (FJI) y otros musulmanes locales obligaron a una iglesia cristiana a suspender su servicio dominical en Yogyakarta. La turba entró en la iglesia, gritó "Allahu Akbar" y amenazó a los fieles, mientras la policía se limitaba a observar, lo que provocó que la congregación huyera. Un miembro musulmán de la turba advirtió:

"Si la policía no estuviera aquí, no seguiríais aquí para siempre. Si la policía os deja solos durante más de 24 horas, quemaré esta iglesia".

Un feligrés recordó: "De repente, entraron en el edificio, vestidos con camisetas y chaquetas de la FJI. Nos obligaron a interrumpir el servicio. Había muchos niños y personas mayores en la iglesia, y el ambiente era muy tenso".

Según un informe del 15 de mayo, la construcción de la Iglesia Pentecostal de Indonesia (GPI) en la aldea de Tanjung Senang, Bandar Lampung (Indonesia), lleva bloqueada 22 años desde que se iniciaron los planes en 2004, cuando el edificio en construcción fue incendiado. Nunca se detuvo a nadie.

Azerbaiyán: Según un informe del 5 de mayo, las autoridades demolieron por completo la catedral de la Santa Madre de Dios (la principal catedral apostólica armenia) y la iglesia de San Hakob en Stepanakert, Artsaj (Nagorno-Karabaj). Las imágenes por satélite han confirmado que ambos lugares de culto cristianos fueron arrasados, dejando solo terreno pavimentado o despejado. La catedral, consagrada en 2019, había sido el principal lugar de culto de la ciudad. La demolición se produjo tras la ocupación militar azerbaiyana de 2023, que obligó a huir a más de 120 000 cristianos armenios. Fuentes armenias la describieron como parte de una campaña deliberada para borrar de la región la presencia espiritual cristiana armenia y la memoria histórica.

Pakistán: Un informe señalaba que la policía, a pesar de una orden del Tribunal Supremo del 31 de marzo en ese sentido, así como de numerosas pruebas en vídeo y fotográficas, no detuvo a la mayoría de los sospechosos de los ataques perpetrados por una turba musulmana contra decenas de iglesias y hogares cristianos en Jaranwala, Punjab, el 16 de agosto de 2023. La violencia estalló después de que dos cristianos fueran acusados de profanar el Corán e insultar al profeta del islam, acusaciones que un tribunal dictaminó posteriormente que eran falsas y que se debían a una disputa personal. El reverendo Khalid Mukhtar, cuya casa parroquial fue destruida, dijo:

"A pesar de haber proporcionado a la policía pruebas en vídeo y fotográficas que identificaban a muchos de los implicados, no se ha producido ningún avance significativo en las detenciones. Nos hemos reunido con altos cargos de la policía en varias ocasiones desde que se dictó la sentencia, pero sus garantías no se han traducido en acciones concretas".

Los informes policiales y de los servicios de inteligencia estimaban que más de 5.000 musulmanes participaron en los disturbios, los incendios provocados y los ataques a iglesias. Inicialmente se detuvo a cerca de 400 personas, pero la mayoría de ellas fueron posteriormente puestas en libertad bajo fianza, absueltas o exoneradas. De los 336 sospechosos imputados, solo uno permanece en prisión.

Francia: El 4 de mayo, unos vándalos decapitaron una estatua de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos en Poleymieux-au-Mont-d'Or, cerca de Lyon. Las cabezas de ambas figuras fueron destrozadas, arrancadas y halladas en la base del monumento. La alcaldesa, Corinne Cardona, condenó el ataque calificándolo de "absolutamente escandaloso y espantoso". Los vecinos también reaccionaron con consternación e indignación ante la profanación.

El 25 de mayo, unos intrusos vandalizaron la iglesia de Saint-Pierre-ès-Liens en Mérens, dañando estatuas, esparciendo objetos litúrgicos por el suelo y rompiendo al menos una vidriera. La iglesia sigue siendo un lugar activo de culto católico, donde se celebran habitualmente bautizos, bodas, funerales y misas. Al abordar la profanación diaria de iglesias en Francia, la Tribune Chrétienne preguntó:

"¿Cuántas iglesias más deben ser profanadas antes de que la nación comprenda plenamente la gravedad de estos actos? Porque cuando se rompe una estatua de Cristo o de la Virgen María, cuando se vandaliza deliberadamente un lugar consagrado, no se trata simplemente de piedra, madera, o cristal lo que se está atacando. Se trata de una memoria, una fe y una civilización que algunos parecen empeñados en pisotear".

Italia: Según una noticia del 11 de mayo informe del 11 de mayo,

"Tras incidentes similares en Frosinone —en los que se vieron afectadas una estatua de la Virgen María y otra del Padre Pío—, en otra localidad del Lacio se encontraron a mediados de abril dos estatuas cristianas situadas en oratorios decapitadas. Las imágenes de las cámaras de seguridad apuntan a una mujer, con la cabeza cubierta por una capucha y que llevaba gafas".

© Gatestone Institute