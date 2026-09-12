"Una victoria extraordinaria para los más vulnerables": el Parlamento británico rechaza legalizar la eutanasia tras una reñida votación

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2026

Los diputados británicos rechazaron, con 286 votos en contra del texto y 270 a favor un proyecto de ley destinado a legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales. El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, estuvo cargado de emoción y tensión. "Una victoria extraordinaria para los más vulnerables", según aseguraron los líderes provida.

El proyecto preveía permitir el acceso a la ayuda médica para morir a determinados enfermos con una esperanza de vida inferior a seis meses. La solicitud de un paciente habría tenido que ser validada por dos médicos y un comité de expertos, y la persona concernida habría tenido que ser capaz de administrarse por sí misma la sustancia letal.

Segundo intento de legalizar la eutanasia en dos años

El primer ministro, Andy Burnham, que llegó a Downing Street en julio, había indicado que no participaría en la votación para no "influir en el debate".

En junio de 2025 la propuesta, que había suscitado intensos debates en el país y en el Parlamento, fue aprobada por los diputados en una votación reñida. Pero tuvo que ser abandonada en abril tras un largo bloqueo en la Cámara de los Lores. El texto fue presentado de nuevo a mediados de junio por una diputada laborista.

"Pesadillas sobre la muerte y el hecho de morir"

Para sus partidarios, la legalización de la ayuda médica para morir permite a los adultos en fase terminal poner fin a su vida con dignidad, mientras que sus detractores consideran que suponía normalizar la presión sobre las personas con discapacidad y las personas mayores para acabar con su vida.

Durante el debate del viernes, la diputada laborista Janet Daby explicó que había cambiado de opinión tras las votaciones anteriores. Dijo haber tenido "pesadillas sobre la muerte y el hecho de morir" tras haber votado a favor del proyecto de ley.

Manifestaciones a favor y en contra de la legalización

La policía desplegó un dispositivo especial ante las manifestaciones organizadas en la puerta del Parlamento en favor y en contra de la legalización de la Eutanasia.

Tras el anuncio del resultado, la alegría era patente entre los provida, mientras que la decepción cundía entre los proeutanasia, que pensaban que la norma saldría adelante.

"Los vulnerables merecen protección y cuidados, no una vía hacia el suicidio" Alisdair Hungerford-Morgan, director ejecutivo de Right To Life UK, celebró el resultado como "una victoria extraordinaria para los más vulnerables de nuestra sociedad. Merecen protección y cuidados, no una vía hacia el suicidio".



"Tras un debate nacional de dos años de duración, el país ha decidido rechazar el suicidio asistido, zanjando la cuestión para toda una generación. Los datos procedentes del extranjero demuestran que, de haberse aprobado esta legislación, innumerables personas vulnerables que se acercaban al final de su vida habrían sido presionadas o coaccionadas para que pusieran fin a sus vidas.



Tanto en Westminster como en Holyrood, el escrutinio parlamentario y los testimonios de los expertos han demostrado que el suicidio asistido simplemente no puede legalizarse de una forma segura que proteja a las personas vulnerables. Como se ha puesto trágicamente de manifiesto en otros lugares, muchas personas vulnerables mueren en el marco de las leyes sobre suicidio asistido y eutanasia.



Pero, aunque este debate llega a su fin, la verdadera lucha no ha hecho más que empezar".



