Familias de las víctimas del 11-S y rescatistas califican de "irrespetuosa" la presencia de Zohran Mamdani en la Zona Cero

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste a la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11-S.Barry WILLIAMS / POOL-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de septiembre, 2026

La conmovedora jornada de homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en la Zona Cero se vio marcada por el abierto descontento de un sector de los asistentes ante la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Un reporte de Fox News Digital reveló la indignación de familiares de los fallecidos y antiguos oficiales de policía, quienes consideraron que la aparición del mandatario local constituyó un acto de falta de respeto en un lugar dedicado al duelo y la memoria nacional.

La asistencia de Mamdani se produjo pese al firme pedido de figuras públicas como el exgobernador republicano de Nueva York, George Pataki, y el excomisionado del Departamento de Bomberos durante la tragedia, Thomas von Essen, quienes le instaron abiertamente a restarse de la ceremonia.

Peticiones ciudadanas y nombramientos bajo la lupa

El malestar entre los asistentes radica en gran medida en las alianzas políticas del alcalde y en decisiones administrativas recientes.

En particular, los deudos critican el nombramiento de Ramzi Kassem como asesor principal de su administración, conocido por haber ejercido la defensa legal de un detenido en Guantánamo vinculado a planes terroristas de Al Qaeda.

Asimismo, recriminan la cercanía de Mamdani con creadores de contenido de extrema izquierda como el streamer Hasan Piker, recordado por haber afirmado que Estados Unidos "merecía el 11-S".

"Se presentó de todos modos. Nos molesta", declaró a Fox News Digital Walter Matuza, cuyo padre pereció en la torre norte mientras trabajaba para la firma Carr Futures.

Matuza, quien impulsó una recolección de firmas que acumuló más de 110.000 adhesiones para pedir que el alcalde se mantuviera al margen del acto, señaló que las decisiones del alcalde hieren la sensibilidad de quienes perdieron a sus seres queridos.

En la misma línea, un exoficial de la policía de Nueva Jersey identificado como Mike sostuvo que el alcalde debería haber evitado el evento a la luz de sus posturas pasadas.

"Basado en la retórica que ha usado en el pasado. Sí, probablemente debería habérselo saltado", afirmó, añadiendo sobre la designación de Kassem que el alcalde "pudo haber manejado la situación de una manera completamente diferente", pero que "la gente no lo va a olvidar".

Tensión entre los asistentes y la respuesta del Ejecutivo local

Durante la conmemoración, las cámaras captaron el momento en que Mamdani se acercó a saludar de manera breve al exalcalde republicano Ruddy Giuliani, quien lideró la ciudad durante la crisis de 2001.

En tanto, otros asistentes manifestaron su incomodidad por lo que consideraron un intento de politizar una fecha solemne, señalando que las generaciones más jóvenes están recibiendo información distorsionada sobre la realidad del ataque terrorista.

Por su parte, el alcalde Mamdani defendió previamente su postura y su amor por la ciudad y el país, manifestando que su prioridad durante la semana del aniversario residía en enfocarse en las familias a las que les arrebataron a sus seres queridos y en los primeros respondedores que lo dieron todo por la ciudad.