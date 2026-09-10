Irán paga el precio de sus ataques a EEUU: Rubio asegura que la Administración Trump seguirá atacando petroleros iraníes y “asfixiando económicamente” al régimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de septiembre, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el Ejército estadounidense continuará atacando petroleros iraníes en represalia por los ataques contra buques de guerra estadounidenses. Asimismo, Rubio destacó que la Administración del presidente Donald Trump continuará presionando económicamente al régimen iraní, con el que Washington lleva más de siete meses en guerra.

“Al final del día, ellos continúan disparando contra buques de guerra. Y cuando disparan contra nuestros buques de guerra, pagan un precio en petroleros. Pierden muchos petroleros. No alcanzan nuestros buques, pero pierden cinco petroleros. Perdieron otros cinco anoche. Cuatro resultaron dañados y uno fue hundido. Así que continuarán pagando un precio por eso”, declaró Rubio a los periodistas en Ecuador, antes de señalar que, mientras tanto, Estados Unidos va a “continuar asfixiándolos económicamente”.

Las declaraciones del secretario de Estado tuvieron lugar tan solo un día después de que las fuerzas militares estadounidenses destruyeran cinco petroleros iraníes en represalia por intentos de ataque contra un buque de guerra de la Armada, con Teherán lanzando nuevamente misiles contra una base de EEUU en Jordania en respuesta. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en un comunicado que atacó cuatro petroleros de crudo utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica en el golfo de Omán, y una quinta embarcación cerca de la isla de Kharg, epicentro de la industria petrolera iraní. Según el organismo, estos barcos formaban parte de "una red clandestina de miles de millones de dólares" que financia a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados regionales. CENTCOM precisó que la ofensiva llegó después de que Irán disparara misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense en dos ocasiones, en un lapso de dos días.

Preguntado por varios periodistas sobre el rumbo de la guerra y la manera en que esta estaba afectando la economía, Trump sostuvo este miércoles que Teherán "no puede aguantar más" y que la guerra terminará "inmediatamente después de las elecciones" de medio término. En el mismo intercambio acusó al régimen de buscar un Congreso adverso: "Están desesperados por influir en la elección para que entre un grupo débil de gente, los dejen en paz y les permitan tener su arma nuclear".