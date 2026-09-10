La lección del 11-S que Estados Unidos ha olvidado

10 de septiembre, 2026

Hace veinticinco años, unos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas musulmanes se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono, mientras que otro se estrelló en un campo al oeste de Pensilvania, causando la muerte de un total de casi 3.000 personas. En los días siguientes, "Nunca olvidaremos" se convirtió en un juramento nacional.

Trágicamente, creo que lo hemos olvidado.

No hemos olvidado a los fallecidos, a los bomberos, a los pasajeros del vuelo n.º 93 ni las horribles imágenes de aquella mañana. Lo que hemos olvidado es qué nos atacó, por qué nos atacó y la ideología que movía a los hombres que lo hicieron. Estados Unidos aprendió a reconocer el yihadismo violento, pero nuestra determinación de no culpar a todos los musulmanes se convirtió gradualmente en una reticencia a examinar la ideología religiosa y política de la que surgió el yihadismo. Aprendimos a reconocer la bomba mientras ocultábamos la ideología que la había creado.

Hace casi dos décadas, en mi libro The Re-United States of America, advertí sobre el fundamentalismo islámico, al tiempo que advertía contra la tendencia a meter a todos los musulmanes en el mismo saco. Un musulmán que abraza la democracia constitucional estadounidense no es más responsable de Al-Qaeda o de Hamás de lo que un cristiano es responsable de la Inquisición.

Sin embargo, la honestidad intelectual exige que abordemos la otra mitad del argumento. El islam no es sinónimo de terrorismo, pero tampoco el terrorismo es totalmente separable de la ideología islamista que ha generado tanta violencia y represión. Las escrituras y la tradición islámicas contienen enseñanzas sobre la yihad, la apostasía, la intolerancia hacia judíos y cristianos, la subyugación de las mujeres y la supremacía de la ley religiosa que los fundamentalistas siguen invocando.

El judaísmo y el cristianismo también contienen pasajes antiguos profundamente en desacuerdo con los valores liberales modernos. Pero en Occidente, esas doctrinas han quedado en gran medida relegadas a la historia o han sido reinterpretadas, en lugar de promoverse como programas políticos. En gran parte del islam contemporáneo, por el contrario, tales doctrinas siguen teniendo repercusiones culturales y políticas. El prejuicio juzga a las personas por su identidad; la prudencia las juzga por sus acciones.

El 11-S nos enseñó a reconocer la yihad rápida: violencia espectacular destinada a matar y aterrorizar. Pero existe otra amenaza: la yihad lenta. Se trata de la difusión de las ideas islamistas a través de instituciones, propaganda, intimidación, explotación del liberalismo occidental y presión social, en contraposición al terrorismo.

La distinción es importante. La inmigración musulmana no es yihad lenta. Construir una mezquita no es yihad lenta. Pero cuando los líderes religiosos predican el odio hacia los judíos, la supremacía religiosa, la hostilidad hacia la sociedad occidental o la subordinación del derecho constitucional a la ley islámica, eso sí es yihad lenta.

Del mismo modo, criticar a Israel no es necesariamente antisemitismo. Pero negar al único Estado judío del mundo el derecho a existir en la patria ancestral del pueblo judío es algo diferente: es "antiisraelismo", antisemitismo enmascarado bajo una pátina geopolítica edulcorada.

Gaza y el Líbano demuestran lo que puede suceder cuando los movimientos islamistas se afianzan. Hamás convirtió Gaza en un enclave islamista armado comprometido con la destrucción de Israel, mientras que Hezbolá, respaldado por Irán, se convirtió de hecho en un Estado dentro de un Estado en el Líbano. Una vez afianzados, estos grupos pueden resultar extraordinariamente difíciles de desalojar. Occidente debería prestar atención a esa advertencia. Debería acoger a los musulmanes que buscan libertad y oportunidades, al tiempo que rechaza sin reparos a aquellos que abrazan la supremacía religiosa, la violencia política, el antisemitismo o valores fundamentalmente hostiles a la democracia liberal.

Las universidades, los medios de comunicación tradicionales y la política progresista han enseñado cada vez más a los jóvenes estadounidenses a ver el mundo a través del prisma del opresor y el oprimido. El resultado es una alianza notable en la que feministas, activistas LGBTQ y otros progresistas proporcionan cobertura política a movimientos cuyas creencias sobre las mujeres, la homosexualidad y la libertad religiosa entran en profundo conflicto con las suyas propias. Se trata de una especie de empatía suicida: una tolerancia que se extiende incluso a ideas que no tolerarían a las personas que las defienden.

"Debemos decir: libertad religiosa, por supuesto; supremacía religiosa, nunca"

El 7 de octubre quedó al descubierto la contradicción. La preocupación legítima por los civiles palestinos pronto coexistió en los campus estadounidenses con el elogio a la "resistencia", la justificación o la celebración de la masacre y las atrocidades cometidas por Hamás. La intimidación de los estudiantes judíos y la retórica fueron mucho más allá de cualquier crítica a Israel.

En Dearborn, Míchigan, los participantes en una gran manifestación del Día de Al-Quds de 2024 corearon abiertamente "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel". Afortunadamente, algunos líderes de la comunidad musulmana condenaron posteriormente esos cánticos.

Los ejemplos políticos son igualmente preocupantes.

La congresista Rashida Tlaib (demócrata por Michigan) ha defendido el lema "desde el río hasta el mar". La legisladora Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) declaró poco después de su incorporación a la Cámara de Representantes que el apoyo a Israel "se reducía a los Benjamins" (billetes de cien dólares) y que Israel había "hipnotizado al mundo".

Y precisamente la ciudad de Nueva York —la ciudad atacada el 11-S y que alberga la mayor población judía fuera de Israel— ha elegido a Zohran Mamdani como alcalde. Mamdani apoya el BDS, se resistió a condenar el lema "globalizar la intifada" y se negó a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío.

Omar se disculpó posteriormente por sus comentarios, mientras que Mamdani ha condenado a Hamás y el antisemitismo. Esas disculpas y condenas pueden reconocerse. Pero cuando chocan con un historial prolongado y coherente que apunta en la dirección opuesta, ¿cuándo se convierte el escepticismo en sentido común y la conveniencia política en la explicación más plausible?

Ahora, los demócratas de Míchigan han nominado a Abdul El-Sayed para el Senado de los Estados Unidos. El-Sayed se opone a la ayuda estadounidense a Israel, incluso en el caso del sistema "Cúpula de Hierro", de carácter puramente defensivo. Tras el ataque a una sinagoga de Míchigan, en el que un agresor irrumpió con su coche en el recinto mientras había más de 100 niños en su interior, El-Sayed aludió a la pérdida de familiares que había sufrido el agresor en el Líbano y afirmó: "Las personas heridas hieren a otras personas". Más tarde se disculpó. Pero, de nuevo, ¿puede una disculpa borrar las palabras originales o su relevancia para la visión del mundo de un candidato?

Además, el suegro de El-Sayed, y uno de sus principales financiadores, ha ocupado puestos de liderazgo en CAIR-Michigan y en la ISNA, organizaciones identificadas históricamente por los fiscales federales como vinculadas a una red de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos. Eso no convierte a El-Sayed en miembro de la Hermandad, pero tampoco hace que dicha asociación sea irrelevante.

La cuestión no es que estos políticos sean musulmanes. Es que las ideas, la retórica y las asociaciones que antes se relegaban a la marginalidad política se están normalizando cada vez más e incluso se premian dentro de uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos y entre los jóvenes estadounidenses formados por nuestras universidades, los medios de comunicación y la cultura progresista. Los progresistas han enseñado a la próxima generación una lección asombrosa: no aborrecer el 11-S, sino buscar la culpabilidad de Estados Unidos y, en un acto de autorreproche y expiación, tolerar la misma ideología que provocó los atentados.

Europa es el barómetro de Estados Unidos. El Reino Unido ha reconocido que el miedo a parecer racista ha impedido a las autoridades hacer frente al islamismo radical, mientras que Francia se enfrenta ahora abiertamente al "separatismo" islamista. La advertencia es clara: la tolerancia sin asimilación genera segregación, y la segregación alimenta el extremismo.

Por lo tanto, debemos replantearnos las cosas. Debemos decir: libertad religiosa, sin duda; supremacía religiosa, nunca.

Occidente debería acoger a los inmigrantes dispuestos a abrazar la democracia liberal y su cultura constitucional, al tiempo que excluye a aquellos hostiles a sus valores fundamentales. El derecho constitucional debe prevalecer siempre sobre la ley religiosa. Nuestras universidades, medios de comunicación y líderes políticos deben dejar de fingir que el escrutinio de la ideología islamista es sinónimo de prejuicio contra los musulmanes. La tolerancia no puede significar rendición, y la diversidad no puede exigir ceguera moral.

Hace veinticinco años, los terroristas mostraron a Estados Unidos cómo es la yihad rápida. Reforzamos las cabinas de pilotaje, transformamos la recopilación de información y hicimos que se repitiera otro 11-S fuera extraordinariamente difícil. Pero, aunque nos volvimos muy buenos buscando bombas, perdimos el valor para examinar la ideología que las generó.

El 11 de septiembre de 2001, prometimos a los casi 3.000 estadounidenses asesinados que nunca los olvidaríamos. Veinticinco años después, hemos olvidado; no a quienes perdimos, sino gran parte de lo que se suponía que debíamos aprender. Honrar nuestra antigua promesa nos exige recordar, recuperar la claridad y la determinación, y renovar nuestro compromiso de defender las libertades y los valores que los terroristas atacaron.

© JNS