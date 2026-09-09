LIV Golf se acoge a la protección por quiebra

Publicado por AFP 9 de septiembre, 2026

LIV Golf, el circuito escindido que gastó miles de millones de dólares para atraer a los mejores jugadores de la PGA y que provocó amargas divisiones dentro de este deporte, se acogió el martes a la protección por quiebra.

La solicitud, presentada ante un tribunal de Nueva Jersey, indica que LIV, que perdió repentinamente a sus acaudalados inversores saudíes a principios de este año, tiene la intención de reestructurarse y volver con una nueva forma. Sin embargo, los documentos revelan que LIV tiene una deuda estimada de entre 500 millones y 1.000 millones de dólares con al menos 1.000 acreedores, entre los que se incluyen jugadores estrella como Bryson DeChambeau y Jon Rahm.

"Un modelo de propiedad innovador que da prioridad a los jugadores"

Y el futuro de esos populares jugadores sigue siendo muy incierto. Jugadores como DeChambeau se enfrentan ahora a la decisión de si permanecer en el circuito en su nueva forma o marcharse e intentar reclamar ante los tribunales los millones de dólares que se les deben.

"Este proceso nos proporciona la estructura y el tiempo necesarios para llevar a cabo una operación histórica y comenzar el siguiente capítulo de LIV Golf", afirmó el director ejecutivo Scott O'Neil en un comunicado. LIV sigue teniendo la intención de volver el año que viene con un nuevo formato que incluirá "un modelo de propiedad innovador que da prioridad a los jugadores,", afirmó.

"Por el momento no se anuncian decisiones definitivas sobre el calendario de 2027 ni sobre eventos concretos", añadió el comunicado de LIV.

La solicitud de quiebra era ampliamente esperada

La solicitud de quiebra era ampliamente esperada, después de que LIV despidiera a la mayor parte de su plantilla a principios de este mes y cancelara su campeonato por equipos de fin de temporada en agosto tras perder el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

Desde el lanzamiento de LIV en 2022, el fondo de Oriente Medio había invertido unos 5.000 millones de dólares en el circuito, antes de retirarse de forma abrupta. El PIF concederá ahora un préstamo por valor de casi 50 millones de dólares para el proceso de quiebra y reorganización, según se desprende del comunicado de LIV.

"Conversaciones avanzadas con los jugadores"

Los jugadores estrella de LIV Rahm, DeChambeau y Dustin Johnson son los que tienen los mayores créditos no garantizados contra el circuito, con un total de más de 5 millones de dólares cada uno en pagos vencidos de forma inmediata, según la solicitud de quiebra.

Pero ni siquiera esas cantidades reflejan el valor futuro restante de los contratos de algunos golfistas, que puede ascender a decenas de millones de dólares cada uno, según informó el Financial Times, citando a una persona familiarizada con el asunto.

El comunicado del martes indicaba que "la empresa sigue manteniendo conversaciones avanzadas con" los jugadores, entre otras cosas sobre "la creación de una estructura de propiedad que alinee los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la liga". "Los jugadores tendrán la oportunidad de participar directamente en el valor que ellos mismos ayudan a crear", afirmó O'Neil en una carta abierta a los aficionados.