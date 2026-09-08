El analista Jorge Bonilla revela en Voz News el sesgo mediático contra Trump: “Más de un 93% de la cobertura es negativa”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de septiembre, 2026

El analista de noticias del Media Research Center (MRC), Jorge Bonilla, cuestionó este lunes la cobertura que los medios tradicionales han dado al presidente Donald Trump y afirmó que el tratamiento negativo hacia el mandatario ha tenido un impacto directo en la percepción pública de su Administración. Durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, Bonilla sostuvo que “la cobertura del presidente Trump también ha sido históricamente negativa, más de un 93% negativo en todo lo que es cobertura de Trump”.

Bonilla señaló que esta tendencia abarca prácticamente todos los aspectos relacionados con el mandatario, desde sus declaraciones hasta la implementación de sus políticas. “Todo lo que dice, cómo lo hace, la obra de las políticas públicas que implementa, cómo se cubre la implementación de esas políticas públicas”, explicó el analista, quien consideró que esta situación representa “un factor agravante en la percepción pública del presidente Trump”. Según Bonilla, aunque existe un desgaste natural durante el mandato de cualquier presidente, el caso de Trump resulta particularmente significativo por el nivel de negatividad de la cobertura mediática.

Durante la entrevista, Bonilla también comparó la cobertura de la economía durante las Administraciones de Joe Biden y Trump. Según el analista, los medios fueron “más complacientes, más tolerantes, más condescendientes para con el presidente Joe Biden” durante los períodos de alta inflación. Aseguró que los medios “le disculparon” y “le promovieron prácticamente todas las narrativas que salían de la Casa Blanca de Biden”, mientras que actualmente observa un tratamiento completamente distinto hacia Trump. “Con el presidente Trump vemos todo lo contrario, cobertura 95% negativa, atacándolo por todo, responsabilizándolo de los precios de la gasolina”, afirmó Bonilla.

El analista del MRC también criticó el lenguaje utilizado por los medios para describir a republicanos y demócratas. Aseguró que la prensa permite calificar a los conservadores de “extrema derecha”, mientras que adopta una postura mucho más defensiva cuando se habla del socialismo o del islamismo. “Lo permiten, lo toleran, pero por otro lado, cuando se habla de yihadista, cuando se habla de teologías o de doctrinas o de políticas islamistas, cuando se habla del avance del socialismo, ahí la prensa entra como la guardia pretoriana de los demócratas”, afirmó.

Finalmente, Bonilla sostuvo que el sesgo mediático también contribuye a ocultar determinados episodios de violencia política. “El peor sesgo que existe en los medios de prensa es el sesgo por omisión”, afirmó, argumentando que determinados actos de violencia cometidos por extremistas de izquierda reciben poca cobertura en comparación con hechos protagonizados por sectores de derecha. En ese sentido, Bonilla cuestionó la cobertura del asesinato del activista conservador Charlie Kirk y afirmó que algunos medios incluso han presentado “una narrativa de justificación” en torno al crimen.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo