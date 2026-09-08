Andrés Guilarte en Voz News: el votante independiente y los nuevos mapas electorales definirán las elecciones de medio término

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de septiembre, 2026

A menos de dos meses de las elecciones de medio término, el panorama electoral estadounidense entra en su fase más dinámica. En entrevista con Karina Yapor para Voz News, el encuestador y analista político Andrés Guilarte abordó los recientes datos que muestran que un 46% de los votantes aún carece de una definición clara.

Guilarte atribuyó esta situación al ciclo habitual de las campañas, las cuales intensificarán drásticamente sus presupuestos publicitarios en los próximos días.

"Es totalmente normal. Estamos hablando de que estamos empezando septiembre, prácticamente la mayoría de las campañas, los comités, los PACs van a empezar a gastar como locos la semana que viene", señaló el especialista en el espacio informativo.

Guilarte precisó que el segmento indeciso corresponde mayoritariamente a electores independientes que apenas comienzan a familiarizarse con las candidaturas a nivel local y estatal.

El factor del electorado probable y la economía

Al analizar los sondeos recientes, Yapor resaltó una encuesta de Harvard/Harris que muestra a los demócratas con un 46% y a los republicanos con un 40%. Sin embargo, Guilarte puntualizó que al segmentar los datos hacia los votantes con mayor probabilidad de acudir a las urnas (likely voters), la tendencia cambia.

"En esa misma encuesta... los que realmente piensan votar... determinarían los republicanos con dos puntos por encima", detalló Guilarte.

Aunque calificó dicho resultado como un valor atípico (outlier) por ser el primer estudio en reflejar esa ventaja, subrayó que factores de percepción pública como la inflación, los precios de la gasolina y el conflicto con Irán influirán de forma determinante en la decisión final.

Rediseño de distritos y la disputa por el Senado

El análisis también contempló el efecto del rediseño territorial (redistricting) implementado tras el último censo. De acuerdo con el analista, la reconfiguración de distritos ha alterado los cálculos tradicionales en áreas históricamente disputadas o con alta presencia hispana, citando situaciones complejas en estados como Texas.

Guilarte enfatizó que la dinámica de la Cámara de Representantes difiere considerablemente de la carrera por el Senado. Como ejemplo, citó el caso de Carolina del Norte, donde un eventual triunfo demócrata a nivel estatal no se traducirá automáticamente en la pérdida de escaños congresionales para el Partido Republicano, debido precisamente a la nueva delimitación de los distritos.