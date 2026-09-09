Los Yankees vencen 5-3 a los Rockies en el regreso de Aaron Judge

Publicado por Williams Perdomo 9 de septiembre, 2026

Los Yankees de Nueva York derrotaron 5-3 a los Rockies de Colorado este martes en el regreso a la alineación de Aaron Judge, quien volvió a disputar un partido después de 99 días fuera por una fractura por estrés en una costilla del lado derecho.

Según informó MLB, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana fue puesto como tercer bate y jardinero derecho por el manager Aaron Boone. Judge había ingresado a la lista de lesionados 100 días antes y regresó sin realizar una asignación de rehabilitación en las ligas menores.

El capitán de los Yankees recibió varias ovaciones de pie por parte del público del Yankee Stadium, que se puso en silencio cada vez que Judge se colocó en la caja de bateo. Sin embargo, su regreso no tuvo el rendimiento ofensivo esperado: se fue de 3-0, con dos ponches, y disputó seis entradas a la defensiva.

Judge, de 34 años, no jugaba desde el 31 de mayo, aproximadamente un mes después de sufrir la fractura por estrés en la costilla al lanzarse para intentar atrapar una pelota. Antes de ser activado, enfrentó lanzamientos en vivo el lunes por primera vez desde que ingresó a la lista de lesionados y completó la sesión sin sentir dolor.

En su primer turno, Judge se puso rápidamente en cuenta de 2-0 ante el derecho Gabriel Hughes, pero luego conectó dos sliders de foul antes de poncharse con una recta de 93 mph. Dos entradas después, conectó un elevado hacia el jardín derecho-central con una velocidad de salida de 95.1 mph.

Su último turno terminó con un ponche mirando una recta de 3-2 en la esquina interior, esta vez ante el zurdo Mark Manfredi.

Judge tampoco tuvo oportunidades de realizar una jugada defensiva complicada en el jardín derecho. Permaneció seis innings en el terreno antes de ser retirado cuando los Yankees ganaban 2-1.

La decisión no le gustó. Judge conversó con Boone en el dugout antes de que Heliot Ramos lo sustituyera en el jardín derecho. Ramos terminó siendo decisivo al conectar un jonrón de tres carreras en el octavo inning que amplió la ventaja de Nueva York y ayudó a asegurar la victoria.