Nueva escalada entre EEUU e Irán: Washington hunde 5 petroleros y Teherán ataca una base estadounidense en Jordania

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de septiembre, 2026

Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar golpes este martes, en el episodio más reciente de una guerra que ya supera los seis meses y que había atravesado semanas de relativa calma en medio de distintos procesos de diálogo hasta el momento fallidos. Las fuerzas militares estadounidenses aseguraron haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por intentos de ataque contra un buque de guerra de la Armada, mientras que Teherán respondió lanzando nuevamente misiles contra una base de EEUU en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en un comunicado que atacó cuatro petroleros de crudo utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica en el golfo de Omán, y una quinta embarcación cerca de la isla de Kharg, epicentro de la industria petrolera iraní. Según el organismo, estos barcos formaban parte de "una red clandestina de miles de millones de dólares" que financia a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados regionales. CENTCOM precisó que la ofensiva llegó después de que Irán disparara misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense en dos ocasiones, en un lapso de dos días.

En la esquina iraní, medios estatales confirmaron los ataques frente a las costas de Kharg y de Jask, otra ciudad portuaria del sur del país. La Guardia Revolucionaria prometió represalias y advirtió a los petroleros cercanos a Kuwait y Baréin —países que albergan tropas estadounidenses— que evacuaran a sus tripulaciones. Poco después, aseguró haber ejecutado un "fuerte ataque con misiles" contra una base de EEUU en Jordania, un objetivo ya habitual, y haber disparado contra dos destructores de la Armada. Hasta el cierre de esta nota, CENTCOM no había confirmado ni desmentido esos señalamientos.

Tres días antes, el sábado pasado, ya se había repetido un ciclo similar luego de que CENTCOM reportara haber atacado tres petroleros de crudo iraníes tras un intento de Irán por golpear a dos buques de guerra estadounidenses, mientras que Teherán se atribuyó esos ataques y afirmó haber respondido contra otras seis embarcaciones.

El trasfondo del conflicto sigue siendo el control del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán insiste en decidir el paso de embarcaciones por la zona, mientras la Armada estadounidense continúa escoltando barcos por una ruta alternativa cercana a Omán, lo que ha desatado ataques reiterados de Teherán. Horas antes de la ofensiva del martes, Irán había asegurado además haber capturado un vehículo submarino no tripulado de origen estadounidense en el estrecho. El capitán Tim Hawkins, vocero de CENTCOM, respondió que se trataba de un dron con fallas técnicas, un modelo antiguo y "defectuoso" que no recopilaba información sensible ni transportaba tecnología clasificada, aunque no pudo confirmar si Irán efectivamente lo había capturado.

La escalada llega apenas días después de que Estados Unidos bombardeara el sur de Irán, en uno de los episodios más intensos del conflicto en las últimas semanas, con víctimas civiles registradas durante un ataque contra una boda. También se produce tras casi un mes de relativa calma, interrumpida a fines de agosto por un nuevo intercambio de fuego y por advertencias del presidente Donald Trump, quien había señalado que Estados Unidos podría atacar "muy pronto" la llamada montaña Pickaxe, sitio que Washington sospecha alberga instalaciones nucleares iraníes.