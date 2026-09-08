Joe Biden revela que el cáncer de próstata se extendió a los huesos e insiste en la detección temprana

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de septiembre, 2026

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, difundió una actualización sobre su estado de salud en la que detalló la severidad de su diagnóstico de cáncer de próstata.

A través de un mensaje en X, el exmandatario explicó que, al momento en que los médicos identificaron la enfermedad la primavera pasada, las células cancerígenas ya se habían extendido a la estructura ósea.

Biden aprovechó la conmemoración de septiembre como el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata para reflexionar sobre la importancia de la prevención médica, señalando que la experiencia adquirió este año un significado de carácter personal para él y su entorno familiar.

La importancia vital de los chequeos preventivos

En su declaración, el expresidente enfatizó la diferencia decisiva que representa un diagnóstico oportuno para la supervivencia de los pacientes.

Subrayó que, cuando la afección se detecta en sus etapas iniciales, la tasa de supervivencia a cinco años bordea el 100%, por lo que instó a los hombres a iniciar conversaciones abiertas con sus médicos sin diferir las consultas.

Biden recordó que las pautas médicas recomiendan comenzar las evaluaciones de riesgo promedio a partir de los 50 años, con chequeos periódicos cada dos a cuatro años. Asimismo, precisó que aquellos ciudadanos con antecedentes familiares directos —como padres o hermanos que hayan padecido la enfermedad— deben adelantar sus exámenes a los 45 años o antes.

Biden hizo un énfasis particular en la población afroamericana, recomendando iniciar las revisiones desde los 45 años debido a la alta disparidad en los índices de afectación.

Remarcó que los hombres afroamericanos registran cerca de un 70% más de probabilidad de desarrollar la enfermedad y un riesgo de dos a cuatro veces mayor de fallecer a causa de ella, situación que calificó como inaceptable.

Avances en el tratamiento y agradecimiento al personal médico

Respecto a su evolución clínica, Biden expresó su gratitud hacia los equipos de médicos, enfermeros y profesionales de la salud que coordinan su atención. Aseguró que la radioterapia aplicada durante el otoño pasado funcionó conforme a lo previsto por sus especialistas.

El expresidente afirmó que continúa desarrollando sus actividades cotidianas de interés, entre las que destaca la redacción de sus memorias. Concluyó su mensaje apelando a la fe y motivando a las familias a realizar las preguntas necesarias en las consultas médicas para prevenir complicaciones severas y salvar vidas.